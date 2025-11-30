La magia de la Navidad se enciende con una programación familiar y llena de novedades

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

El Ayuntamiento de Torrent refuerza la programación oficial de Navidad con más propuestas familiares, nuevos espacios temáticos y una decidida apuesta por la cultura, el comercio local y la descentralización de actividades. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado que «este año hemos diseñado una Navidad para disfrutarla en la calle, en familia y en todos los barrios de la ciudad, con más actos que nunca y con la ilusión como hilo conductor».

La programación arranca este mismo 1 de diciembre con actividades culturales como cuentacuentos en el Punt de Lectura del Parc Central, marcando el inicio de un mes donde la literatura, el teatro y la música tendrán un papel protagonista. Los primeros compases de diciembre también recuperan tradiciones profundamente arraigadas, como la Celebración de la Aurora y la Eucaristía de la Inmaculada, que precederán a uno de los momentos más esperados por los torrentinos: la inauguración del Belén Municipal en la plaza Corts Valencianes. Este año, el Belén estrena una puesta en escena renovada y un espacio más accesible y ambientado.

Junto a los actos tradicionales, la ciudad vivirá un ambiente comercial especial gracias al Mercado Navideño de la avenida al Vedat, del 5 al 8 de diciembre, y al III Mercado de Navidad del Comercio de Torrent, del 12 al 14 de diciembre en la plaza Unió Musical. Ambos ofrecerán artesanía, gastronomía y animación para dinamizar el comercio local. La alcaldesa ha destacado que «estas fechas también son clave para nuestros comercios, y desde el Ayuntamiento queremos que la ciudadanía los sienta más cerca que nunca».

Una de las grandes apuestas de la edición de este año es la ampliación del programa infantil y juvenil. La Jaima del Cartero Real, acompañada de juegos gigantes, recorrerá durante todo diciembre numerosos barrios como Parc Central, plaza América, Pedro Iturralde, Sant Gregori, el Vedat y la Plaza Mayor, acercando la magia navideña a todos los rincones de Torrent. Además, el CIJ ofrecerá actividades específicas para jóvenes, como talleres de doblaje con Francesc Fenollosa, programación de apps, baile urbano o jornadas de juegos de mesa y estrategia. Según Folgado, «la Navidad de Torrent quiere ser un reflejo de nuestra ciudad: diversa, viva, moderna y pensada para que cada edad tenga su espacio».

La música también estará presente con propuestas como el Concierto de Villancicos de la Rondalla Camí la Noria, la popular Zambomba flamenca junto a la Torre o el Concierto de Navidad del Círculo Católico, que llenarán de ambiente festivo calles, plazas y auditorios. A ello se suman iniciativas culturales como la Gala de Navidad Fallera o los tradicionales villancicos valencianos interpretados por el Grup de Ball de Torrent, que recorrerán comercios locales para mantener vivas las tradiciones.

Uno de los momentos más destacados llegará el 26 de diciembre, fecha en la que Parc Central acogerá la apertura de La Ciudad de la Navidad, un gran espacio temático con espectáculos, actividades infantiles y ambientación especial, llamado a convertirse en uno de los puntos de encuentro más multitudinarios de estas fiestas. Ese mismo día seguirá la presencia del Cartero Real, que recibirá a cientos de niños dispuestos a entregar sus cartas.

El final del año llegará con otra gran cita: la Nochevieja Infantil, que tendrá lugar en la plaza Unió Musical con photocall, personajes infantiles, campanadas adaptadas y música en directo. Por la noche, Torrent celebrará su tradicional Fiesta de Fin de Año, que incluirá ambientación musical, campanadas desde la plaza y un castillo de fuegos artificiales para dar la bienvenida a 2026.

Del 2 al 4 de enero, la plaza de América se transformará en el Pueblo de la Navidad y Campamento Real, donde los más pequeños podrán vivir la magia de la llegada de Sus Majestades. Como colofón, el día 5 tendrá lugar la Gran Cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá la ciudad repartiendo ilusión.

La concejal de fiestas, María Fernández, ha concluido afirmando: «Torrent va a brillar como nunca. Hemos preparado una Navidad cercana, segura y llena de actividades para que cada vecino encuentre su momento y para que, juntos, vivamos unas fiestas inolvidables».

Con esta programación, Torrent se prepara para vivir una Navidad llena de luz, cultura y tradición. Consulta la programación de Navidad de Torrent 2025 en la web.