Lucha contra el 'bullying' en los centros escolares

El Ayuntamiento de Paiporta ha mantenido una reunión de coordinación entre las áreas de Educación y Bienestar Social, la Policía Local y la Guardia Civil para reforzar la lucha contra el acoso escolar en los centros educativos del municipio. El encuentro supone un paso más en la articulación de mecanismos transversales y en la mejora de la comunicación entre todas las partes implicadas.

En la reunión, las partes acordaron la creación de una Mesa Municipal de Coordinación contra el Bullying, inspirada en el funcionamiento de la mesa de VioGen, que ha demostrado ser efectiva en la coordinación entre instituciones. La nueva mesa se constituirá oficialmente el próximo mes y permitirá centralizar información, agilizar respuestas y reforzar el acompañamiento al alumnado y a las familias que puedan necesitar atención. Además, se empezará a reforzar la coordinación técnica entre Educación, Bienestar Social y la unidad Temis de Policía Local, con el objetivo de facilitar la detección temprana de casos, la respuesta conjunta y la planificación de acciones preventivas. En este sentido, el Ayuntamiento ya cuenta con un nuevo protocolo elaborado por el intendente de Policía Local, Manolo Ocaña, que servirá de guía para el funcionamiento de la mesa.

Durante las próximas semanas, los equipos de Temis, Bienestar Social y Educación recopilarán la información de las actuaciones que ya se están desarrollando en los centros, como talleres, actividades en las aulas o formaciones, para analizarlas conjuntamente y detectar nuevos ámbitos de intervención.

Olga Sandrós, concejala de Educación, ha destacado que "la creación de esta mesa supone un paso fundamental para reforzar la lucha contra el bullying en Paiporta. La prevención y la educación son esenciales, y una mejor coordinación entre las instituciones nos permitirá llegar antes y mejor a los centros, al alumnado y a las familias".

Por su parte, M.ª Jesús López, concejala de Bienestar Social, ha valorado muy positivamente la iniciativa, señalando que «la respuesta frente al acoso debe ser integral. Ponemos el foco en las personas, y eso implica unir esfuerzos para que ningún menor que sufra una situación de acoso quede desatendido. Esta mesa nos permitirá agilizar la atención y ofrecer apoyo inmediato a quien lo necesite».

Finalmente, Susana Moreno, responsable de la Policía Local, ha subrayado la importancia del trabajo conjunto: «La unidad Temis lleva años trabajando en prevención e intervención, pero esta coordinación reforzada nos permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia. Nuestro objetivo es garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia».

Las concejalías de Educación, Bienestar Social y Policía Local han expresado su voluntad de poner todas las herramientas necesarias a disposición de los centros educativos, desde nuevas campañas de sensibilización hasta acciones formativas para familias y profesorado, pasando por actividades directamente en las aulas. Actualmente, desde Temis ya se están realizando talleres en los centros escolares dirigidos al alumnado, para visibilizar y ofrecer herramientas a los menores ante los casos de 'bullying'. Con esta primera reunión y la constitución inminente de la Mesa Municipal de Coordinación contra el Bullying, Paiporta reafirma su compromiso con la prevención, la detección y la actuación frente a cualquier forma de acoso escolar.