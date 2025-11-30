Llega la Navidad con el encendido de luces y el Mercadillo Navideño

Extras. LORIGUILLA Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

El Ayuntamiento de Loriguilla realizará el tradicional encendido del árbol y luces navideñas desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento el próximo 5 de diciembre. Junto al encendido, para sumergirnos directamente en el ambiente festivo, abrirá sus puertas el Mercadillo Navideño y los talleres para que los niños, pequeños y grandes, puedan dejar sus deseos colgados en el árbol. Habrá chocolate caliente preparado por la Asociación Virgen de la Soledad.

El mercadillo habrirá en horario de 17 a 20.30, el viernes día 5 de diciembre; de 10 a 14 y de 17 a 20.30, el viernes 6 y el sábado 7; y de 10 a 13 horas, el domingo, 7 de diciembre.

Todo el mundo está invitado a disfrutar del ambiente navideño, la artesanía local y la magia propia de estas fechas tan especiales.