Limpieza especial del canal de protección ante la llegada de lluvias torrenciales

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

El concejal de Política Territorial y Caminos de Llíria, Paco García, ha informado que personal operario de las brigadas dana, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, «han limpiado de basura, hierbas, tierra y vertidos, en todo el canal de prevención de lluvias desde la calle Beateri a Santa Bárbara, pasando por la Torreta, San Miguel y el Barranquet». Los trabajos, que han sido coordinados por la Brigada de Caminos, se han desarrollado por fases y tramos del cauce. Se ha procedido, en primer lugar, a retirar todos los muebles, enseres y voluminosos que se habían depositado en el mismo, para acto seguido realizar la limpieza de malas hierbas y vaciar el cuenco del canal de la tierra. García ha señalado que esta conducción «tiene por objeto captar la escorrentía superficial de las aguas que caen en los cerros de San Miguel, La Torreta y Santa Bárbara antes de su entrada al casco urbano, interceptando estas aguas y conduciéndolas fuera del municipio evitando así grandes cantidades de agua en las calles de estos barrios, así como arrastres de tierra y lodo».

El canal es de sección trapecial, tiene una longitud de varios kilómetros y está construido en hormigón sobre la ladera de los cerros. Sirve para aliviar y desviar el flujo de corriente de agua ocasionada por lluvias torrenciales, de manera que contribuye a disminuir en gran medida las escorrentías hasta el casco urbano de Llíria.

Estas tareas se realizan de forma periódica y en los tramos que mayor suciedad han acumulado. Pero este año, «se ha aprovechado la colaboración del Ministerio y la subvención recibida para la contratación de personal, para hacer una limpieza a fondo y en toda la extensión de la red del canal», ha explicado.

La brigada dana para caminos, que conforman un total de ocho efectivos, se ha distribuido en dos periodos. El primero, de julio a diciembre, y el segundo que se incorporará en octubre hasta febrero de 2026. «Su labor se centra de limpiar y mantener en condiciones los canales de evacuación de aguas pluviales que hay en el municipio de Llíria, ya bien sea en el casco urbano como en zonas rurales y urbanizaciones», ha apuntado el edil Paco García.