Una jornada sobre el sistema braille en su bicentenario

El municipio de Llíria ha acogido una jornada enmarcada dentro de la celebración del bicentenario de la invención del sistema de lectoescritura braille, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Llíria, la Agencia de la ONCE de Llíria, el Área de Promoción Braille y el Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.

La actividad ha contado con la participación de 48 personas, entre afiliados y afiliadas, personal docente y representantes de entidades con usuarias con diversidad funcional. Todas ellas han tenido la oportunidad de acercarse al braille y conocer de primera mano su papel fundamental en la inclusión, la accesibilidad y la autonomía personal de las personas con discapacidad visual.

La jornada se ha desarrollado a través de varios talleres prácticos de lectura y escritura braille, manualidades, juegos de mesa adaptados y material inclusivo, coordinados por el promotor braille, Juanvi Rodríguez, y el responsable de la Unidad de Educación, Ocupación y Braille de la Dirección Territorial de la ONCE de València, Fidel Biendicho. Además, los talleres han contado con el apoyo y la colaboración activa de afiliados y voluntarios del Club Braille de València, que han contribuido a enriquecer la experiencia formativa.

El acto ha sido inaugurado por la concejala de Educación y Políticas Inclusivas de Llíria, Juani García, el consejero territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Moisés Moreno, y la directora de la Agencia de Llíria, Marta Mínguez. Los tres han destacado la importancia de continuar promoviendo iniciativas que dan visibilidad al colectivo y ayudan a difundir el valor histórico y social del braille, especialmente en este año conmemorativo.

El promotor braille también ha explicado a las personas participantes las características de los juegos de mesa adaptados y otros recursos inclusivos, fomentando el aprendizaje práctico y la participación activa.

La concejala Juani García ha subrayado «el compromiso continuado del Ayuntamiento con las políticas inclusivas y con todas las acciones que contribuyan a construir una ciudad más accesible para todo el mundo». «Seguiremos llevando el braille a cada rincón, compartiendo su valor, su historia y su fuerza transformadora, especialmente en este año tan especial en el que se conmemoran dos siglos de un sistema que continúa cambiando vidas», han destacado los organizadores.