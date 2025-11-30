Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
La jornada se ha desarrollado a través de varios talleres prácticos de lectura y escritura braille. LP

Una jornada sobre el sistema braille en su bicentenario

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

El municipio de Llíria ha acogido una jornada enmarcada dentro de la celebración del bicentenario de la invención del sistema de lectoescritura braille, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Llíria, la Agencia de la ONCE de Llíria, el Área de Promoción Braille y el Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.

La actividad ha contado con la participación de 48 personas, entre afiliados y afiliadas, personal docente y representantes de entidades con usuarias con diversidad funcional. Todas ellas han tenido la oportunidad de acercarse al braille y conocer de primera mano su papel fundamental en la inclusión, la accesibilidad y la autonomía personal de las personas con discapacidad visual.

La jornada se ha desarrollado a través de varios talleres prácticos de lectura y escritura braille, manualidades, juegos de mesa adaptados y material inclusivo, coordinados por el promotor braille, Juanvi Rodríguez, y el responsable de la Unidad de Educación, Ocupación y Braille de la Dirección Territorial de la ONCE de València, Fidel Biendicho. Además, los talleres han contado con el apoyo y la colaboración activa de afiliados y voluntarios del Club Braille de València, que han contribuido a enriquecer la experiencia formativa.

El acto ha sido inaugurado por la concejala de Educación y Políticas Inclusivas de Llíria, Juani García, el consejero territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Moisés Moreno, y la directora de la Agencia de Llíria, Marta Mínguez. Los tres han destacado la importancia de continuar promoviendo iniciativas que dan visibilidad al colectivo y ayudan a difundir el valor histórico y social del braille, especialmente en este año conmemorativo.

El promotor braille también ha explicado a las personas participantes las características de los juegos de mesa adaptados y otros recursos inclusivos, fomentando el aprendizaje práctico y la participación activa.

La concejala Juani García ha subrayado «el compromiso continuado del Ayuntamiento con las políticas inclusivas y con todas las acciones que contribuyan a construir una ciudad más accesible para todo el mundo». «Seguiremos llevando el braille a cada rincón, compartiendo su valor, su historia y su fuerza transformadora, especialmente en este año tan especial en el que se conmemoran dos siglos de un sistema que continúa cambiando vidas», han destacado los organizadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una jornada sobre el sistema braille en su bicentenario

Una jornada sobre el sistema braille en su bicentenario