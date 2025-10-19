Una inversión directa de 4,5 millones en diez años al fomento del comercio local

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una propuesta del departamento de Fomento Económico en la que declara el día 25 de octubre como el Día del Comercio Local como reconocimiento institucional a la labor que realizan cada día los comercios de la localidad y su enorme contribución a la vertebración social y económica de la localidad. La propuesta del equipo de gobierno del PSPV de Riba-roja de Túria ha contado, además, con el respaldo de los partidos políticos de Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y la abstención del Partido Popular y Vox. La iniciativa municipal muestra, además, su respaldo explícito al trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las personas que representan el movimiento del comercio local.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha recordado en la propuesta aprobada que, en octubre del año 2021, el pleno del Consell de la Generalitat aprobó, a propuesta de la Conselleria de Economía Sostenible, la declaración del 25 de octubre como Día del Comercio Local en el ámbito de la Comunitat Valenciana. La iniciativa contó, además, con el respaldo de Confecomerç CV y de la Unión Gremial.

La propuesta recuerda, también, que en el ámbito de Riba-roja de Túria la Asociación de Comerciantes Agrupa celebra cada año esta fecha con actividades de promoción y campañas de sensibilización y señala que la declaración oficial por parte del ayuntamiento reforzaría este trabajo, aportaría reconocimiento institucional y consolidaría una práctica que ya está arraigada en la vida comercial de la localidad, como así ha sido con la aprobación efectiva de esta declaración en la sesión plenaria.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado esta propuesta del departamento de Fomento Económico como reconocimiento a la labor que desarrollan diariamente los autónomos y los pequeños emprendedores como integrantes del comercio local y su contribución a disminuir la huella de carbono en tanto que su existencia supone un gasto menor en los gastos de desplazamientos y traslados de sus productos y material para venderlos en la localidad.

El equipo de gobierno del PSPV de Riba-roja de Túria ha cifrado en 4,5 millones de euros la cantidad económica que el ayuntamiento ha destinado en la última década en la contribución de ayudas directas a la compra de los vecinos y las vecinas de la localidad en los comercios de proximidad y kilómetro cero en tanto que suponen crear puestos de trabajo y la creación de riqueza en el ámbito local.

El ejecutivo local ha subrayado el éxito que algunas de las iniciativas que se han tomado durante los dos últimos lustros en Riba-roja de Túria han tenido una incidencia directa y clara sobre la dinamización del tejido comercial local y su contribución a la hora de reforzar el equilibrio urbano, las relaciones vecinales y el ofrecimiento de espacios de encuentro y la preservación de oficios y tradiciones.

Entre las iniciativas y propuestas que se han implantado en Riba-roja de Túria con éxito de convocatoria y participación cabe destacar algunas como el xec bebé, la vuelta al cole, los bonos comercios que se acercan ya a su tercera edición, además de otras líneas de trabajo como la Fira del Comerç o las Firas de Gastronomía, todas ellas con el ánimo y el objetivo de crear vínculos entre los ciudadanos y el propio tejido comercial de la localidad.

El concejal de Hacienda y Comercio de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha subrayado la importancia del tejido comercial de proximidad «por cuanto ayuda a generar sinergias en la economía local y aporta numerosos beneficios y ventajas en empleo, dinamización económica, cultural y social y ayuda a cumplir los objetivos de la Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ello, desde el ayuntamiento estamos convencidos de la necesidad de apoyar a nuestro comercio, indispensable en la vida social y económica en el municipio».