Un sistema de aviso y control del caudal. LP

Instalación de nuevas cámaras para la prevención de posibles inundaciones

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona sigue dando pasos para mejorar la seguridad y la gestión de emergencias en el municipio. En los últimos días se ha puesto en marcha un nuevo sistema de videovigilancia en los puntos que presentan mayores problemas de inundaciones durante episodios de lluvias intensas, como la calle Las Palomas, Ferrero Belda, la zona del Barranquet, así como en el camino del Assegador y los alrededores del IES La Vereda, con el objetivo de reforzar el control y la respuesta ante emergencias.

Este proyecto, con una inversión de 18.000 euros, incorpora equipamiento moderno que ofrece visión en tiempo real, además de un sistema de aviso y control del caudal capaz de reforzar la protección del entorno y facilitar una respuesta más rápida ante episodios de emergencia.

En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha señalado que «seguimos avanzando en la mejora de la seguridad y en la prevención ante situaciones meteorológicas adversas, dando un paso más para anticiparnos a las emergencias e instalando nuevos sistemas en los puntos del municipio que presentan mayores problemas».

Un proyecto que se suma a las diferentes acciones realizadas en materia de seguridad en los últimos meses y que seguirán siendo una prioridad. De hecho, la apuesta por la seguridad continúa reforzándose en el Presupuesto de 2026 con una inversión de 3.168.402,63 euros, que aumenta un 8,7%, destinada a la renovación y ampliación de la flota de vehículos de la Policía Local, así como a la mejora de la red de cámaras de vigilancia.

Además, se incrementan en un 150% los recursos destinados a seguridad vial y en un 300% los de Protección Civil, consolidando así un firme compromiso con la protección y el bienestar de la ciudadanía.

