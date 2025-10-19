Homenaje a Gráficas Pelufo y Pinturas Morant, Comercios Históricos de 2025

Extras. BURJASSOT Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El Ayuntamiento de Burjassot volverá a reconocer la trayectoria y el compromiso profesional de dos de los establecimientos del municipio más veteranos, con una nueva edición de los Galardones a los Comercios Históricos. Será en un acto que tendrá lugar el viernes 24 de octubre, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura. Así, la Concejalía de Comercio y Mercados, dirigida por Rosa Coca, rinde un homenaje a dos negocios de referencia para el comercio local, al tiempo que celebrará también el Día del Comercio Local, que se conmemora el 25 de octubre, poniendo en valor la historia viva del comercio burjassotense.

En la edición de 2025, los comercios galardonados son Gráficas Pelufo (1966-2025) y Pinturas Morant (1969-2025), dos empresas familiares que, como tantas otras, forman parte de la identidad comercial de Burjassot por su continuidad y servicio, durante décadas. Al acto de entrega de galardones se sumará una exposición que, a través de imágenes históricas y actuales de ambos comercios, permitirá conocer su evolución y su aportación al tejido comercial local. La muestra podrá visitarse, en la segunda planta de la Casa de Cultura, desde el momento de su inauguración, en el horario habitual, de 8.15 a 20.45 horas.

Con estos galardones, Burjassot vuelve a rendir tributo al esfuerzo, la constancia y profesionalidad de su comercio tradicional, un pilar esencial en la vida social y económica del municipio. Tras la entrega de los reconocimientos, habrá un vino de honor para todos los presentes.