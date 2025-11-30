La VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor pone en valor la proximidad

Extras. CASTELLÓN Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10 Compartir

La Diputación Provincial de Castellón ha puesto en valor la calidad del producto de proximidad en la VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor. Un evento gastronómico que ha eunido este fin de semana a los mejores productos y sabores castellonenses en la plaza de Las Aulas de Castellón. «Un gran escaparate gastronómico para ofrecer los mejores productos de nuestra tierra», ha destacado el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, quien ha señalado que «este evento se ha consolidado ya como un punto de encuentro para el producto autóctono».

Así, durante tres días, castellonenses y visitantes han podido descubrir los sabores más típicos de esta época en la provincia con productos de kilómetro cero y de gran calidad, como licores, mermeladas, quesos, embutidos, turrones, vinos, cervezas o trufas. Productos que, tal y como ha subrayado Andrés Martínez, «han capturado la atención de chefs y amantes de la gastronomía». Y es que Castellón tiene «un sabor único, fruto del esfuerzo y el cuidado con el que se elaboran cada día nuestros productos», ha asegurado el vicepresidente, quien ha insistido diciendo que "esta feria se ha convertido en un escaparate idóneo para mostrar al mundo nuestra excelencia gastronómica, un elemento que nos convierte en un destino único». Con esta Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor, la institución provincial acercará al público la oportunidad de probar, descubrir y adquirir alimentos de una calidad excepcional que «representan lo mejor de nuestro territorio», ha indicado.