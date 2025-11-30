Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor. LP

La VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor pone en valor la proximidad

Extras.

CASTELLÓN

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10

La Diputación Provincial de Castellón ha puesto en valor la calidad del producto de proximidad en la VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor. Un evento gastronómico que ha eunido este fin de semana a los mejores productos y sabores castellonenses en la plaza de Las Aulas de Castellón. «Un gran escaparate gastronómico para ofrecer los mejores productos de nuestra tierra», ha destacado el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, quien ha señalado que «este evento se ha consolidado ya como un punto de encuentro para el producto autóctono».

Así, durante tres días, castellonenses y visitantes han podido descubrir los sabores más típicos de esta época en la provincia con productos de kilómetro cero y de gran calidad, como licores, mermeladas, quesos, embutidos, turrones, vinos, cervezas o trufas. Productos que, tal y como ha subrayado Andrés Martínez, «han capturado la atención de chefs y amantes de la gastronomía». Y es que Castellón tiene «un sabor único, fruto del esfuerzo y el cuidado con el que se elaboran cada día nuestros productos», ha asegurado el vicepresidente, quien ha insistido diciendo que "esta feria se ha convertido en un escaparate idóneo para mostrar al mundo nuestra excelencia gastronómica, un elemento que nos convierte en un destino único». Con esta Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor, la institución provincial acercará al público la oportunidad de probar, descubrir y adquirir alimentos de una calidad excepcional que «representan lo mejor de nuestro territorio», ha indicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  8. 8 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor pone en valor la proximidad

La VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor pone en valor la proximidad