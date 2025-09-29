Éxito de la II Jornada Balaguera Inclusiva

Extras. ALBAL Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:03 Compartir

La localidad de Albal celebró con gran éxito la II Jornada Balaguera Inclusiva, un evento deportivo organizado por Afpem Horta Sud (Asociación por la Salud Mental de la Mancomunidad Horta Sud), junto a las concejalías de Diversidad Funcional y Deportes del Ayuntamiento de Albal, y con la colaboración de la Conselleria de Sanidad.

La cita, que tuvo lugar en el polideportivo de La Balaguera, reunió a 180 deportistas, superando así los 120 participantes de la edición anterior y batiendo récord de asistencia con representación de toda la Comunitat. Durante la mañana se practicaron distintas disciplinas como pádel, vóley playa, fútbol 8, tiro con arco, yoga, zumba y bachata, fomentando la inclusión y la participación de personas con diversidad funcional. Además, se entregaron premios en categorías masculinas y femeninas.

La concejala de Deportes, Azucena Muñoz, destacó la importancia de este tipo de eventos: «Es fundamental impulsar actividades que favorezcan la integración y la convivencia a través del deporte2.

A la jornada se sumaron numerosas asociaciones de la Comunitat Valenciana: CEEM Bétera; Menstopia (Valencia); Novaedat (Xirivella); Fundación SASM (Sueca); RIS Velluters (Valencia); La Rascanya (La Pobla de Vallbona); AFEM Ribera Baixa (Sueca); AFEMPES (Paterna, La Eliana y San Antonio de Benagéber); ACOVA (Asociación de ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunitat Valenciana) y Rocafort Vivienda IVASS, entre otras. Tras las competiciones y la sesión de baile, se llevó a cabo la entrega de galardones, a cargo de la concejala de Deportes, Azucena Muñoz; el presidente de AFPEM Horta Sud, Miguel Ángel Selma; y la agente de apoyo mutuo y paciente experta, Neus Roy. Para cerrar el evento, todos los participantes compartieron una comida de convivencia.

A pesar de no poder estar presente en el acto por motivos laborales, el concejal de Diversidad Funcional, Joan Carles Puchalt, quiso compartir unas palabras con todos los presentes, en las que subrayó que «como sociedad humana, es nuestro deber trabajar constantemente para mejorar individualmente, pero también es un deber fundamental cuidar de los demás, y aún más de aquellos que más lo necesitan». Además, el edil señaló que «competir y cooperar son actitudes que nos ayudan a todas las personas, justamente las habilidades que se desarrollan gracias a los juegos y al deporte, mientras pasamos un buen rato».