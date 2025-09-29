Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
La jornada tuvo lugar en el polideportivo de La Balaguera. LP

Éxito de la II Jornada Balaguera Inclusiva

Extras.

ALBAL

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:03

La localidad de Albal celebró con gran éxito la II Jornada Balaguera Inclusiva, un evento deportivo organizado por Afpem Horta Sud (Asociación por la Salud Mental de la Mancomunidad Horta Sud), junto a las concejalías de Diversidad Funcional y Deportes del Ayuntamiento de Albal, y con la colaboración de la Conselleria de Sanidad.

La cita, que tuvo lugar en el polideportivo de La Balaguera, reunió a 180 deportistas, superando así los 120 participantes de la edición anterior y batiendo récord de asistencia con representación de toda la Comunitat. Durante la mañana se practicaron distintas disciplinas como pádel, vóley playa, fútbol 8, tiro con arco, yoga, zumba y bachata, fomentando la inclusión y la participación de personas con diversidad funcional. Además, se entregaron premios en categorías masculinas y femeninas.

La concejala de Deportes, Azucena Muñoz, destacó la importancia de este tipo de eventos: «Es fundamental impulsar actividades que favorezcan la integración y la convivencia a través del deporte2.

A la jornada se sumaron numerosas asociaciones de la Comunitat Valenciana: CEEM Bétera; Menstopia (Valencia); Novaedat (Xirivella); Fundación SASM (Sueca); RIS Velluters (Valencia); La Rascanya (La Pobla de Vallbona); AFEM Ribera Baixa (Sueca); AFEMPES (Paterna, La Eliana y San Antonio de Benagéber); ACOVA (Asociación de ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunitat Valenciana) y Rocafort Vivienda IVASS, entre otras. Tras las competiciones y la sesión de baile, se llevó a cabo la entrega de galardones, a cargo de la concejala de Deportes, Azucena Muñoz; el presidente de AFPEM Horta Sud, Miguel Ángel Selma; y la agente de apoyo mutuo y paciente experta, Neus Roy. Para cerrar el evento, todos los participantes compartieron una comida de convivencia.

A pesar de no poder estar presente en el acto por motivos laborales, el concejal de Diversidad Funcional, Joan Carles Puchalt, quiso compartir unas palabras con todos los presentes, en las que subrayó que «como sociedad humana, es nuestro deber trabajar constantemente para mejorar individualmente, pero también es un deber fundamental cuidar de los demás, y aún más de aquellos que más lo necesitan». Además, el edil señaló que «competir y cooperar son actitudes que nos ayudan a todas las personas, justamente las habilidades que se desarrollan gracias a los juegos y al deporte, mientras pasamos un buen rato».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Éxito de la II Jornada Balaguera Inclusiva

Éxito de la II Jornada Balaguera Inclusiva