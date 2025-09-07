Evaluación de las medidas de seguridad durante las pasadas fiestas de agosto

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

Tras el fin de sus fiestas más conocidas, el Ayuntamiento de Bétera ha hecho balance, desde el área de Seguridad Ciudadana, de los días festivos más importantes para su municipio.. Un balance que califican como positivo tras analizar y evaluar las actuaciones llevadas a cabo del 12 al 22 de agosto con motivo de sus Fiestas de les Alfàbegues.

En ese sentido, el área de Seguridad Ciudadana informó de la atención total de 710 actuaciones por parte de la Policía Local con unos efectivos de servicio ordinario de 168 agentes distribuidos durante los días de Fiestas, que además se han reforzado con 145 servicios extras, destacando la presencia de hasta cuatro patrullas nocturnas durante los eventos musicales.

«El Plan de Autoprotección, que se elabora desde el área de Seguridad Ciudadana, es imprescindible para que el balance sea positivo aunque cada año evaluamos las Fiestas tras su finalización y seguimos mejorando e implementando medidas de seguridad para los años próximos», destacó la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío.

Colaboración entre cuerpos

Fuentes municipales señalan que uno de los puntos más relevantes en este tipo de actos es la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. En este caso, la Policía Local de Bétera contó con la colaboración y ayuda del puesto de mando de la Guardia Civil de Bétera, que reforzó las tareas de vigilancia de la Policía Local en actos de especial concurrencia ciudadana y durante el día 15 de agosto.

A su vez, el consistorio también contó con la plena disposición del grupo de voluntarios de Protección Civil Bétera, que participaron en todos los actos, tanto diurnos como nocturnos, y que contaron con un dispositivo especial con motivo del día de La Rodà, el 15 de agosto, en el que intervinieron más de 20 voluntarios venidos de otros municipios como Catarroja, Xirivella, Rafelbunyol, Loriguilla y Náquera.

«Trabajar codo con codo con la Guardia Civil y con Protección Civil de Bétera refuerza y complementa la labor de nuestra Policía Local por preservar y proteger nuestro municipio», señaló el concejal de Fiestas, Manuel Pérez.

En esa línea, el concejal indicó que las actuaciones llevadas a cabo fueron «plenamente satisfactorias» y que se actuó «de manera diligente», procediendo a la identificación de 22 personas en la vía pública, denunciando a cuatro personas por infracciones a la seguridad ciudadana y procediendo a denunciar a tres personas por miccionar en la vía pública. Además, se atendió un accidente de tráfico con heridos y diversos accidentes únicamente con daños materiales.

A su vez, Bétera cuenta también para este tipo de eventos con la Unidad Aérea de Vigilancia de la Policía Local que, además contribuye con el vuelo de drones a preservar la seguridad y actuar con previsión ante cualquier tipo de emergencia que se produzca.

Vigilancia desde el cielo

En ese sentido, esta unidad, en la que trabajan agentes de la Policía Local de Bétera debidamente formados en la materia, ha sobrevolado el cielo de la localidad durante los actos de La Rodà y la Coetà del Gos por sus características de acumulación de personas y fuegos artificiales. Todo ello, tal y como comentó el concejal, Manuel Pérez, sin olvidar que «la estructura policial ha estado pendiente en todo momento de atender las necesidades de la población de Bétera y sus urbanizaciones, con especial atención a la prevención y vigilancia por delitos contra el patrimonio en viviendas, además de los actos relacionados con las fiestas de agosto».