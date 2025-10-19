La Escuela de Acogida y Formación favorece la inserción laboral de personas migrantes

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27 Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del proyecto Seapiq (Servicios de Atención a Personas Inmigrantes de Quart de Poblet) ha iniciado una nueva edición de la Escuela de Acogida y Formación para personas inmigrantes en la que, a través de cuatro bloques de formación, se ofrecen herramientas prácticas para favorecer la inserción laboral. Un proyecto que el Ayuntamiento subvenciona con 5.000 euros a ONG Aesco (América, España, Solidaridad y Cooperación), la entidad encargada de impartir esta formación. Esta formación se lleva a cabo del 13 al 31 de octubre en el espacio Quart Jove, con el objetivo de fortalecer las competencias sociolaborales de las personas de origen inmigrante residentes en el municipio.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, y la concejala de Servicios Sociales, Llum Moral, han dado la bienvenida a los y las asistentes a quienes han invitado a participar en el tejido social del municipio y formar parte de la identidad de la localidad. Más que un espacio de formación es un espacio donde tender puentes entre culturas para crear un tejido social en la sociedad de acogida.

La inauguración de esta nueva edición también ha contado con la presencia de la coordinadora de la sede de Aesco en Poblats Marítims, Emely Marín, quien acompañó a los y las estudiantes en la sesión de bienvenida al curso. Desde 2023, Quart de Poblet forma parte de la red de municipios de la Comunitat Valenciana que albergan la Escuela de Acogida, junto con localidades como Benetússer y València. En esta edición, se han realizado una treintena de entrevistas a personas migrantes para su participación, de las cuales 20 han confirmado su asistencia.

Segmentado en cuatro bloques de formación, la Escuela de Acogida ofrece a alumnos y alumnas conocimientos en Lengua Castellana y Valenciano, Geografía española y de la Comunitat Valenciana, Legislación básica, e información práctica para que puedan adquirir las herramientas necesarias para iniciar su incursión en el mundo laboral. Este programa de formación se complementa con la preparación de las personas asistentes para puestos como cajero/a, reponedor/a y para obtener el carné de manipulación de alimentos.

Desde 2022, el Ayuntamiento de Quart de Poblet mantiene un convenio de colaboración con Aesco en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones. Esta cooperación ha permitido promover diversas acciones formativas orientadas a la integración social y profesional de aquellas personas migrantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la integración, la diversidad y la igualdad de oportunidades, impulsando programas que facilitan el acceso al empleo y la participación activa de todas las personas para favorecer el desarrollo y crecimiento de la localidad.