Día de la Polícia Local. LP

El Día de la Policía Local distingue a colectivos que ayudaron durante la dana

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56

El Ayuntamiento de Mislata celebró la pasada semana su tradicional Día de la Policía Local, el homenaje a los cuerpos y mandos integrantes de la Policía Local en el jardín de l'Hort de Sendra. El gobierno municipal quiso así mantener la tradición de reconocer la labor diaria de los y las agentes que velan por la seguridad y la convivencia en la ciudad.

El acto contó con la presencia de la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien agradeció la dedicación y la entrega de los agentes del cuerpo, resaltando su compromiso con la ciudadanía. Por su parte, el alcalde Carlos F. Bielsa afirmó que «la seguridad no es solo técnica: es humanidad, convivencia y confianza», y anunció la renovación de la flota de vehículos policiales y de Protección Civil, así como la incorporación de cinco nuevos agentes al cuerpo de policía esta misma semana, y una inversión de más de 1,5 millones de euros en los próximos cinco años para la modernización del sistema de videovigilancia y alertas sonoras de la ciudad.

Durante el acto se entregaron las Medallas al Mérito Policial con Distintivo Blanco a los miembros del cuerpo que cumplen 25 años de servicio, así como felicitaciones públicas a aquellos agentes cuyas actuaciones destacaron por su trascendencia, como las operaciones realizadas recientemente al detener una operación de tráfico de drogas, o la desactivación de una banda que se organizaba para realizar robos con fuerza en viviendas. Además, el acto sirvió para reconocer la estrecha colaboración y solidaridad demostrada durante la dana de 2024, otorgando distinciones especiales a las once comisiones falleras de Mislata y a las cinco entidades de espacios de personas mayores de la ciudad. También hubo un reconocimiento a toda la ciudadanía en su conjunto.

El acto también incluyó agradecimientos a organismos y entidades con los que la Policía Local trabaja estrechamente, como el cuerpo de la comisaría de Policía Nacional, reforzando la cooperación institucional y la cohesión que caracteriza la gestión de la seguridad en Mislata.

