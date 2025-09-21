Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Festejos taurinos en la localidad. LP

Cuenta atrás para las celebraciones de Bous al Carrer del 25 al 28 de septiembre

LA POBLA DE VALLBONA

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

La Pobla de Vallbona volverá a disfrutar de una nueva edición de Bous al Carrer en la localidad del 25 al 28 de septiembre. La plaza de toros cubierta debajo de la explanada del Mercado Municipal y la calle Colón acogerá un completo programa taurino con sueltas de vacas y toros, el tradicional concurso de emboladores, la espectacular entrada de toros y caballos, exhibiciones de vacas y toros embolados y, como gran cierre festivo, uan cita con el divertidísimo Grand Prix.

El jueves 25 de septiembre se dará inicio a las fiestas con la tradicional suelta de vacas y toros en puntas a cargo de la ganadería Arriazu. El viernes 26 será el turno de la Cagà del Manso, seguido de una tarde de vacas de la ganadería Saliner, y el Concurso de Emboladores con toros de Fernando Machancoses como gran cita nocturna.

El sábado 27 de septiembre se vivirá una jornada intensa, con la Entrada y prueba de G. D. Alfaro por la mañana y la tradicional Entrada de Toros y Caballos al mediodía. Además, por la tarde, en la calle Colón, se exhibirá un toro de la ganadería Hato Blanco y a continuación, vacas de la ganadería de Fernando Machancoses. Por la noche, se embolará el toro exhibido por la tarde y dos toros de G.Navarro Morell.

Finalmente, el domingo 28 las fiestas concluirán con una última Entrada y prueba de G.D Alfaro, y la Entrada de Toros y caballos, así como el divertido Grand Prix, que reunirá a peñas y aficionados en un ambiente festivo y de convivencia. En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha asegurado que «los Bous al Carrer son parte esencial de la identidad cultural de nuestro pueblo y que con esta programación la Pobla vivirá unos días de emoción y tradición, además de contar con las Entradas de Toros y Caballos y la única plaza portátil cubierta de toda la Comunitat, lo que refuerza aún más la singularidad de nuestras fiestas».

