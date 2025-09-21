Cuenta atrás para las celebraciones de Bous al Carrer del 25 al 28 de septiembre
LA POBLA DE VALLBONA
Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45
La Pobla de Vallbona volverá a disfrutar de una nueva edición de Bous al Carrer en la localidad del 25 al 28 de septiembre. La plaza de toros cubierta debajo de la explanada del Mercado Municipal y la calle Colón acogerá un completo programa taurino con sueltas de vacas y toros, el tradicional concurso de emboladores, la espectacular entrada de toros y caballos, exhibiciones de vacas y toros embolados y, como gran cierre festivo, uan cita con el divertidísimo Grand Prix.
El jueves 25 de septiembre se dará inicio a las fiestas con la tradicional suelta de vacas y toros en puntas a cargo de la ganadería Arriazu. El viernes 26 será el turno de la Cagà del Manso, seguido de una tarde de vacas de la ganadería Saliner, y el Concurso de Emboladores con toros de Fernando Machancoses como gran cita nocturna.
El sábado 27 de septiembre se vivirá una jornada intensa, con la Entrada y prueba de G. D. Alfaro por la mañana y la tradicional Entrada de Toros y Caballos al mediodía. Además, por la tarde, en la calle Colón, se exhibirá un toro de la ganadería Hato Blanco y a continuación, vacas de la ganadería de Fernando Machancoses. Por la noche, se embolará el toro exhibido por la tarde y dos toros de G.Navarro Morell.
Finalmente, el domingo 28 las fiestas concluirán con una última Entrada y prueba de G.D Alfaro, y la Entrada de Toros y caballos, así como el divertido Grand Prix, que reunirá a peñas y aficionados en un ambiente festivo y de convivencia. En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha asegurado que «los Bous al Carrer son parte esencial de la identidad cultural de nuestro pueblo y que con esta programación la Pobla vivirá unos días de emoción y tradición, además de contar con las Entradas de Toros y Caballos y la única plaza portátil cubierta de toda la Comunitat, lo que refuerza aún más la singularidad de nuestras fiestas».
