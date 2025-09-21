Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El concurso de pintura rápida al aire libre Pintor José Manaut se celebra el 4 de octubre

LLÍRIA

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

La octava edición del Concurso de pintura rápida al aire libre Pintor José Manaut se celebrará este año el próximo 4 de octubre. El certamen, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llíria, ha abierto ya el plazo de inscripción previo a través del correo electrónico agendalliria@gmail.com. También se podrá formalizar el mismo día del concurso entre las 8 y la 10 horas, en el Ayuntamiento. Las personas participantes deberán reflejar en sus obras el paisaje, la vida de las calles edetanas, su gente, cultura y costumbres. El estilo y la técnica serán libres, y deberán realizar los trabajos in situ en los espacios públicos del municipio, y entregarlos antes de las 13.30 horas.

El certamen concederá un primer premio dotado con 700 euros, un segundo de 500 euros y un tercero 300 euros. La entrega de galardones se realizará ese mismo día, sobre las 14.00 horas, en el edificio de Ca la Vila.

Las bases están disponibles en la web municipal lliria.es.

