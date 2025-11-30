Concluyen las obras del polideportivo Sanchis Guarner

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

La pista cubierta del polideportivo Sanchis Guarner de Canet d'en Berenguer es ya una realidad. El pasado viernes 28 de noviembre, se puso punto final a una obra que comenzó a construirse el pasado mes de junio, obra que culminará la transformación del recinto municipal. El plazo para que estén finalizados los trabajos es el próximo noviembre, y la inversión ascenderá a 963.000 euros, que provienen del Pla Obert de la Diputació nde Valencia.

La intervención consiste en cubrir la actual pista deportiva para poder practicar de manera adecuada deporte bajo techo. Además, se instalarán placas fotovoltaicas que generarán 100 kW. «De este modo, contribuiremos a mejorar el medio ambiente mediante el uso de energías limpias», apuntó el alcalde de la localidad, Pere Antoni. «Además», añadió, «este proyecto sirve para concluir la transformación de lo que era un centro cultural en un espacio multideportivo. Esta intervención, por último, contempla la posibilidad de una futura ampliación que permita cubrir más espacios o añadir nuevos servicios»

Con esta nueva intervención, el Sanchis Guarner culmina su transformación, un proyecto que comenzó el año pasado y cuya primera fase costó 434.000 euros, de los que 200.000 fueron aportados por una subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y el resto por el consistorio.

La intervención, además de eliminar los desniveles y las barreras arquitectónicas de la primera planta, transformó la infraestructura existente en una gran zona diáfana de 220 metros cuadrados, distribuida en tres salas: una de gran tamaño, de 560 metros cuadrados, donde se practicarán los deportes que requieren de mayor superficie; otra de 65 metros cuadrados destinada al gimnasio; y otra de 58 metros cuadrados para el desarrollo de actividades terrestres -pilates, yoga, cubbà, gimnasia cognitiva...-. Además, el pasado junio entró en funcionamiento el nuevo skate park, una superficie de 500 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Daniel Yabar. La dotación se caracteriza por el uso del gris, el negro y el verde como colores identificativos que, junto con los dibujos de las superficies, le confieren un toque estético muy característico. El proyecto de renovación del Sanchis Guarner contempla, además, aseos, vestuarios y un baño no binario. Respecto a la planta de arriba, se habilitará una sala de reuniones y tres despachos para la atención al público y cometidos administrativos.