El centro municipal de formación de personas adultas retoma su actividad

ALDAIA Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

El centro municipal de formación de personas adultas Clara Campoamor de Aldaia retoma su actividad con una oferta variada de actividades formativas que engloba diferentes idiomas, cursos de estudio y talleres de todo tipo. El objetivo del proyecto es dar respuesta a las demandas y necesidades socioeducativas, culturales y de inserción en el mundo laboral a las personas mayores de 18 años. El centro de formación de Aldaia pretende proporcionar a la población adulta un desarrollo integral, así como darles las herramientas para pensar y participar de forma activa sobre el entorno sociocultural y laboral. Para ello, ofrecen itinerarios amplios y flexibles que permiten la adaptación a las nuevas demandas de la sociedad. Para asistir a las clases, que se impartirán en el CFPA Clara Campoamor, es necesario matricularse previamente en el mismo centro, situado en la calle Sant Francesc, 52.

En este espacio que se vio gravemente afectado por la Dana del pasado 29 de octubre, se impartirán cursos de los idiomas locales como son el valenciano y el español para extranjeros, para los que se pueden alcanzar los certificados oficiales de los niveles A1 o A2. El Clara Campoamor también ofrece clases de inglés con la posibilidad de alcanzar el certificado oficial A2. Además, la progtramación incluye clases de formación básica y la posibilidad de graduarse en Educación Secundaria Obligatoria. También se imparten talleres de diferentes disciplinas como historia del arte, atención y memoria, dibujo, pintura, salud y bienestar, cultura valenciana, etc. para fomentar la creatividad y el aprendizaje más allá de lo académico. Otra de las clases engloba niveles de aprendizaje de competencias digitales. Esta actividad posibilita la comprensión y el uso de las nuevas tecnologías que tan presentes están en el día a día de la sociedad actual. «Dentro de las posibilidades se va recuperando poco a poco la normalidad en centros municipales como este que sufrió graves detstrozos por el agua y el barro en la dana del pasado año», explican fuentes del consistorio.