Presentación en Caudiel de la iniciativa. LP

La campaña navideña solidaria de este año irá en beneficio de Cáritas

CAUDIEL

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

El Consorcio Palancia Belcaire, formado por 56 municipios de las comarcas del Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa, ha presentado la campaña 'Hagamos de esta Navidad una cadena de solidaridad', que busca impulsar unas fiestas más solidarias y responsables mediante el uso adecuado de los ecoparques y ecomóviles del consorcio. En esta ocasión, por cada tonelada de residuos recogidos hasta el 21 de diciembre se destinarán siete euros a Cáritas Diocesana.

La presentación de la campaña se ha llevado a cabo en Caudiel y ha contado con la asistencia de la presidenta de la entidad y alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, el alcalde de Caudiel y vicepresidente del consorcio, Antonio Martínez, así como la gerente Silvia López.

La presidenta ha señalado durante su intervención que esta iniciativa «une lo mejor del espíritu navideño con el compromiso ambiental y social en nuestras comarcas». Además, ha recalcado que con esta campaña «damos un paso más: convertir cada visita al ecoparque o ecomóvil en una oportunidad real para ayudar a quienes más lo necesitan2.

Durante el mes de diciembre, entre hoy y el 20, el consorcio desarrollará acciones informativas en ferias, mercados y plazas de sus municipios, con el objetivo de difundir la campaña solidaria y animar a la ciudadanía a depositar sus residuos en el ecoparque y ecomóvil por una buena causa. «Estas acciones de proximidad son fundamentales para seguir construyendo esa cadena de solidaridad que queremos activar con este programa», ha finalizado Climent. Por su parte, la gerente ha agregado que bajo el lema 'Navidad Solidaria en el C3V1', la iniciativa «pretende ir más allá del simple acto de separar correctamente los residuos, especialmente juguetes, ropa y pequeños residuos de aparatos eléctricos, e invitamos a la ciudadanía a compartir un compromiso con las personas más vulnerables».

Los 56 municipios que integran el Consorcio C3V1 refuerzan, a través de esta campaña, su visibilidad y capacidad de gestión de los residuos generados en los hogares y recogidos de manera selectiva en todos los ecoparques fijos y móviles.

