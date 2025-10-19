La Biblioteca Pública Ramon Guillem inicia las obras de renovación

Extras. CATARROJA Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27 Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración de Ikea Valencia, ha iniciado las obras de reforma y adaptación de la Biblioteca Pública Ramon Guillem, un proyecto que modernizará el edificio convirtiéndolo en una instalación más accesible, sostenible y con nuevos espacios. El nuevo proyecto, cuyas obras comenzaron el pasado 14 de octubre, está diseñado para adecuar la biblioteca a las nuevas necesidades sociales y climáticas, mejorando su versatilidad y reforzando su papel como centro cultural y comunitario de referencia.

Gracias a esta transformación, la nueva biblioteca albergará actividades para todas las edades y para promover la vida cultural del pueblo, más aún teniendo en cuenta que es el único edificio cultural que sobrevivió a la dana. Según la concejala de Cultura, Dolors Gimeno, «la biblioteca es mucho más que un sitio para leer libros. Es un espacio vivo, de encuentro y de intercambio, en el que las personas aprenden, conviven y crecen juntas. Esta reforma no sólo mejora las instalaciones, sino que abre una nueva etapa en la que la cultura, la educación y la sostenibilidad andarán de la mano».

Durante el período de ejecución de los trabajos, la biblioteca permanecerá cerrada al público. Para garantizar la continuidad del servicio, se podrán realizar devoluciones y recoger reservas en la planta baja, en horario de 9 a 20 horas, y tramitar reservas y renovaciones por teléfono de 9 a 17 horas, en los números 67418452 y 674184513, o por correo. El edificio ha contado con una cómicteca, una zona de ordenadores, salas de estudio y lectura de prensa, y un espacio de 'crowdfunding' cultural que invita a la ciudadanía a coger, leer y llevarse libros de forma gratuita. Con la remodelación, estos espacios podrán ofrecer un servicio más completo y accesible, fomentando la lectura libre y compartida y reforzando el papel de la biblioteca como espacio abierto y participativo. Además, se incorporarán una bebeteca y nuevas aulas que permitirán multiplicar las actividades y ampliar su oferta cultural. «Queremos que la biblioteca sea más abierta, más bonita y más nuestra», afirma la concejala Gimeno.