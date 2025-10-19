Begoña Carrasco: «Cerámica es sinónimo de tradición, innovación y vocación internacional»

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, presidió el pasado jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la reunión de la Asamblea General de la Ruta de la Cerámica Europea en la que participaron cerca de 40 representantes de ciudades y organismos de hasta once países diferentes. Así, este encuentro, que acogió la ciudad de Castellón hasta el pasado viernes, reunió a expertos y representantes institucionales de países como Italia, Croacia, Grecia, Malta, Francia, Eslovaquia, Austria, Turquía, Polonia, Portugal y España.

Begoña Carrasco, dio la bienvenida tras las intervenciones de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y de la directora de la Ruta Europea de la Cerámica, Benedetta Diamanti. La primera edila afirmó que «la cerámica es la piel de Castellón. Nuestra ciudad es la heredera de una larga tradición que han ido dejando diferentes pueblos, diferentes civilizaciones. Es parte inseparable de nuestra historia. Pero también es patrimonio presente de esta ciudad». Carrasco recordó que «la industria cerámica castellonense produce más del 90% de la que se fabrica en toda España y es uno de los líderes mundiales. Por tanto, la cerámica es sinónimo de motor económico, de gran actividad, de generación de puestos de trabajo, de innovación y vocación internacional. Sinónimo de bienestar para cerca de 70.000 familias que viven de manera directa del sector en nuestras comarcas».

Begoña Carrasco subrayó el apoyo municipal al sector cerámica que se traduce en «la puesta en marcha de iniciativas que dan preferencia al uso de pavimentos y revestimientos cerámicos en las obras y proyectos que llevamos a cabo. De la mano de las empresas, porque creemos que la colaboración público-privada es fundamental para conseguir nuestro objetivo de hacer de Castellón un verdadero City-Lab, un laboratorio con las últimas aplicaciones y usos urbanos de la cerámica». «Porque la cerámica también es innovación, también es una apuesta por el futuro de nuestras ciudades, con soluciones que permiten mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. En las calles, en las fachadas de los edificios públicos, mobiliario urbano. La versatilidad del material cerámica hace que sean casi infinitos sus usos», afirmó la alcaldesa.

Carrasco aseguró que esta Asamblea permitirá «estrechar un poco más los lazos culturales, económicos y turísticos que nos unen a los países que participamos de este gran proyecto Europeo, con la cerámica como elemento común. Gracias al gran trabajo de la concejalía de Turismo, Castellón se convierte en epicentro de la cultura cerámica europea con la presencia de representantes de once países diferentes. Una cerámica que nos convierte en socios, en colaboradores, en hermanos».

«Queremos que la cerámica de Castellón sea, cada vez más, una garantía de prosperidad y futuro; un motivo de orgullo para nuestra gente. Pero también un producto cada vez más reconocido fuera de nuestras fronteras. Un atractivo turístico y cultural de primera clase», recalcó la alcaldesa.

Por su parte, la concejala de Turismo destacó la importancia de este encuentro internacional «como una oportunidad única para mostrar al mundo el potencial cultural, industrial y turístico de nuestra ciudad». Según explicó, «Castellón tiene una historia ligada de manera inseparable a la cerámica, un sector que ha marcado nuestro desarrollo económico, nuestra identidad y nuestro paisaje urbano». En este sentido, Miralles subrayó que esta asamblea «nos permite abrir las puertas de la ciudad a Europa y estrechar lazos con otros territorios que comparten esa misma tradición, fomentando la cooperación y el intercambio de experiencias en torno a la innovación y la promoción del patrimonio cerámico».