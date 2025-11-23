El Ayuntamiento ultima el desdoble del actual IES

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

La pasada semana el alcalde de l'Eliana, Salva Torrent y la teniente de alcalde, Marta Andrés, mantuvieron una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, y representantes de la dirección general de Formación Profesional y de la territorial de Centros Docentes, para seguir avanzando en la propuesta de creación de un Centro Integral de FP, adscrito al actual IES de la localidad. El proyecto, presentado por el Ayuntamiento hace ahora un año, plantea la construcción de un nuevo edificio dedicado exclusivamente a ciclos formativos -Formación Profesional Básica, Grado Medio, Grado Superior y cursos de especialización- en una parcela próxima al instituto actual. Esta infraestructura permitiría ampliar la oferta de familias profesionales disponibles y responder a las necesidades educativas y laborales emergentes.

Paralelamente, la propuesta contempla la reforma del IES existente, que pasaría a albergar únicamente las enseñanzas obligatorias: ESO y Bachillerato. De este modo, se descongestionaría un centro que se encuentra actualmente por encima de su capacidad y se daría una respuesta estructural, ordenada y sostenible a la demanda educativa del municipio. Durante el último año, el Ayuntamiento ha recabado los informes necesarios para avanzar en la iniciativa.

En la reunión se acordó continuar ahora con la actualización del mapa de centros educativos del municipio, ya elaborado por el consistorio, así como con un informe de previsión de necesidades educativas y una valoración detallada del proyecto de reforma i ampliación del actual IES.