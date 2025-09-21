Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

CEIP El Rajolar de Aldaia. LP

El Ayuntamiento renueva las ayudas para el material escolar

ALDAIA

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

El Ayuntamiento de Aldaia ha abierto el plazo para solicitar la beca destinada al material escolar del próximo curso para los alumnos del municipio. Este se cerrará el próximo 8 de octubre. La cuantía de las ayudas es: 20 euros para Educación Infantil 1.º y 2.º ciclo y Educación Especial de cero a cinco años; 40 euros para Primaria y Educación Especial de seis a once años; 50 euros para Secundaria, Formación Profesional Básica, PFCB (Programas Formativos de Calificación Básica) y Educación Especial de doce y más años; 60 euros para Bachiller y para Ciclos Medio y Superior. Para los casos de familia numerosa, monoparental, de acogida y/o diversidad funcional del 65%, las cuantías se incrementarán en un 50% -no sería acumulable si se dieran varias condiciones-. Si el importe de las facturas presentadas no supera las cantidades indicadas, la ayuda se limitará al importe justificado.

Los requisitos y obligaciones para recibir la beca son: estar empadronado en Aldaia con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes bases en el BOP y matriculado en un centro público o concertado salvo en Educación Especial. El material escolar podrá ser adquirido en las librerías o papelerías mencionadas anteriormente, en establecimientos colaboradores de Aldaia o a través del AMPA del centro escolar. Además, el colegio Mariano Serra será el encargado de repartirlo entre sus alumnos.

La instancia se puede solicitar a través de la web del Ayuntamiento, aldaia.es, en el departamento de Educación, de lunes a viernes de 9 a 14 o en las papelerías asociadas. La solicitud se puede presentar telemáticamente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o presencialmente.

