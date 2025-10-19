El Ayuntamiento premia al comercio e industria con los Guardons Torre Bofilla

Extras. BÉTERA Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27 Compartir

Bétera ha celebrado su gala anual de Galardones Torre Bofilla, que reconoce el talento, la constancia y la ilusión de quienes, con su trabajo diario, dan vida a Bétera a través de sus comercios y empresas. Una cita, ya consolidada en el municipio, que reconoce y pone en valor, la dedicación, el esfuerzo y la excelencia del sector empresarial y comercial.

El salón de actos de la Fundación Laboral de la Construcción ha acogido esta cuarta edición que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, la concejal de Comercio e Industria, María Salavert, así como numerosos invitados entre los que han destacado el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Francisco Zamora, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Bétera, José Vicente Navarro, el presidente de Aemon Asociación Empresarial, José Miguel Belda, la presidenta de Fepeval, Patricia Muñoz, y miembros de la directiva de Unión Gremial.

Sectores empresariales y comerciales ampliamente representados a los que ha querido agradecer su presencia la concejal de Comercio e Industria quien ha tomado la palabra en primer lugar destacando «los grandes retos a los que nos enfrentamos en ambos sectores y la importancia de estar unidos para abordarlos porque, sin duda, el papel fundamental que tiene el tejido comercial y empresarial en la economía local, generando riqueza y puestos de trabajo en Bétera es motivo para que trabajemos todos juntos en la misma dirección».

En total el Consistorio ha repartido nueve reconocimientos, cuatro dirigidos a empresas y cuatro a comercios locales así como un galardón extraordinario. Unos premios que la alcaldesa ha catalogado como «un símbolo de gratitud que os tiene Bétera porque nuestro tejido comercial y empresarial sois, sin duda, uno de los grandes motores de nuestra economía y desde la administración pública queremos poner de manifiesto, una vez más, nuestra voluntad firme con quienes hacéis posible el crecimiento económico y social de Bétera».