El Ayuntamiento dinamiza el comercio en Navidad con 'Compra, rasca y gana'

La Navidad está a la vuelta de la esquina y desde el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, de manos de CEMEF, ya se tiene todo preparado para que hacer las compras en el comercio del municipio tenga premio gracias a una nueva campaña de dinamización y promoción del comercio local. 'Compra, rasca y gana' es la campaña que arranca ya en el municipio, en este caso para los comercios como paso previo, para que la ciudadanía encuentre aún más fácil realizar sus compras en los establecimientos de Burjassot. Dichos establecimientos tienen desde el 24 de noviembre, fecha en la que dio comienzo la campaña, hasta el día 10 de diciembre de 2025 ambos inclusive para apuntarse y ser parte de la misma. Una vez apuntados, La entrega de los rasca y gana junto con la cartelería se repartirán desde los días 11 y 12 de diciembre. La información de los comercios y establecimientos de hostelería participantes se encontrará en la web burjassot.comercioscomunitatvalenciana.com. Una vez adheridos los comercios y servicios del municipio, la campaña comenzará para la ciudadanía el día 15 de diciembre y se extenderá hasta el día 26 de diciembre, ambos incluidos. Entre los citados días, todas las personas mayores de edad que realicen compras iguales o superiores a 20 euros en alguno de los negocios adheridos a esta campaña recibirán uno de los 6.000 rascas, de los cuales, 100 contendrán premios directos por importe de 20 euros.

Los rascas premiados, se canjearán por tarjetas de Caixa Popular por importe de 20 euros en las instalaciones de CEMEF SLU en horario de 9 a 14 los días del 15 al 26 de diciembre, exceptuando los días 24 y 25. Dichas tarjetas deberán ser canjeadas en los establecimientos adheridos a la campaña. Las personas que reciban uno de los 5.900 rascas que no contengan premio directo podrán optar a entrar en el sorteo de un fin de semana para dos personas en Benidorm y una cena o comida para dos personas en el Restaurante Quitín de Burjassot. Para ello, deberán depositar, con sus datos personales, el citado rasca en la urna que se ubicará en el Ayuntamiento hasta el 29 de diciembre. El sorteo tendrá lugar el lunes 5 de enero de 2026 a las 12.00 horas en el propio Ayuntamiento.