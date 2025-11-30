La Asamblea de Turismo consolida a la capital como ciudad de congresos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10 Compartir

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castellón ha acogido una nueva edición de la Asamblea de Turismo, el órgano consultivo recuperado por el actual equipo de gobierno municipal con el objetivo de establecer un espacio de diálogo, evaluación y coordinación entre los principales actores del sector. Este foro, que se celebra anualmente, permite analizar la evolución de la actividad turística en la ciudad, compartir experiencias y establecer líneas de trabajo conjuntas que contribuyan a reforzar la estrategia turística de Castellón.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha dado la bienvenida a los participantes en la Asamblea y ha hecho hincapié en importancia de la labor que se está realizando desde el Patronato Municipal de Turismo «a la hora de diversificar y desestacionalizar la oferta turística de Castellón. Porque queremos consolidar a nuestra ciudad como destino turístico durante todo el año, que no sea sólo una escala».

La sesión ha estado presidida por Arantxa Miralles, presidenta del Patronato Municipal de Turismo y concejala del área, junto a Ester Giner, vicepresidenta del Patronato y teniente alcalde del Grao. Ambas representantes institucionales han encabezado un encuentro en el que han participado asociaciones empresariales, representantes de instituciones y otros agentes clave del ecosistema turístico castellonense.

Carrasco ha insistido en la importante apuesta que se está realizando desde el Patronato de Turismo «apostando por abrir nuevos mercados y tipos de turismo que, como el relacionado con el deporte y el turismo de congresos, están consolidando a nuestra ciudad como destino turístico durante todo el año, con lo que esto supone en impacto económico y en generación de empleo para Castellón». Durante el encuentro, Arantxa Miralles, ha presentado el informe anual elaborado por el Patronato Municipal de Turismo, un documento que recoge las principales actuaciones impulsadas a lo largo del último año y que propone nuevas líneas para continuar fortaleciendo el sector. Entre los proyectos destacados se encuentra el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo en colaboración con la Universitat Jaume I, una herramienta que, en palabras de Miralles, «está permitiendo definir un modelo de crecimiento sostenible y orientado a la excelencia turística».

Por otro lado, durante la Asamblea se ha puesto especial énfasis en el crecimiento del turismo de congresos, uno de los segmentos estratégicos del destino y una de las principales oportunidades de desarrollo para Castellón. A lo largo del último año, la ciudad ha acogido más de 30 congresos y encuentros profesionales, que han reunido a más de 5.000 congresistas, consolidando así su presencia en el mapa MICE.

Miralles ha subrayado que «la colaboración entre instituciones, empresas y agentes del sector es esencial para seguir avanzando en el turismo de congresos, y por eso este ámbito ocupa un lugar prioritario en el Plan Estratégico de Turismo, que ya está ofreciendo resultados muy positivos».

La concejal de Turismo también ha explicado que «se ha avanzado de forma notable en la promoción gastronómica, así como en la consolidación de eventos culturales y deportivos, los cuales actúan como motores de atracción turística y como elementos dinamizadores del tejido económico. La participación en ferias nacionales e internacionales ha contribuido igualmente a ampliar la visibilidad de Castellón en mercados estratégicos y a estrechar lazos con operadores y profesionales del sector».

Miralles también ha señalado que «el año 2025 ha sido un ejercicio de consolidación y crecimiento para el turismo en Castellón. Las acciones impulsadas por el Patronato han contribuido a posicionar la ciudad como un destino competitivo y con una oferta turística diversificada. Los avances logrados en gobernanza, promoción y calidad sientan las bases de un futuro sólido para el sector».

Asimismo, Miralles ha destacado la importancia de fomentar la colaboración público-privada y el trabajo conjunto entre instituciones, empresas y ciudadanía para sostener esta dinámica positiva. Castellón tiene un enorme potencial como destino, y solo con una colaboración constante podremos seguir avanzando hacia un modelo turístico moderno, innovador y preparado para los retos de los próximos años».