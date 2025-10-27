Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vía de servicio de la V-21. LP

Aprobado un nuevo convenio para mejorar la vía de servicio de la V-21

ALBORAYA

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

En el último pleno del Ayuntamiento de Alboraya se aprobó por unanimidad el convenio con los ayuntamientos de Meliana, Foios y Albalat dels Sorells para mejorar la vía de servicio de la V-21. Este acuerdo es fruto del trabajo conjunto de los consistorios, y acuerda solicitar una subvención a la Diputación de València para la licitación y ejecución de las obras, que será gestionada por el Ayuntamiento de Meliana. Con estas obras se mejorará el pavimento y la señalización de la vía de servicio desde Alboraya hasta Albalat dels Sorells.

Otro de los puntos aprobados por unanimidad fue el aumento del coeficiente de ocupación de las parcelas del Polígono Industrial Camí a la Mar del 80% al 100%. Se trata de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1991.

Con este cambio se podrá ocupar la totalidad de la parcela, eliminando las restricciones en este sentido para las empresas ya instaladas en el polígono de Alboraya, y atrayendo nuevas empresas al municipio al resolver dificultades que arrastraban desde hace años algunas naves por exceso de ocupación.

Finalmente el Pleno Municipal de septiembre de Alboraya también aprobó por unanimidad la modificación de mejora presupuestaria correspondiente a las obras del nuevo instituto público en la zona de La Patacona.

