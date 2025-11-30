Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle del cartel anunciador de los galardones. LP

Anunciados los galardonados de los Premios Ciudadanía

L'ELIANA

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

Los Premios Ciudadanía Vila de l'Eliana celebrarán el próximo 6 de diciembre, con motivo del Día de la Constitución, su decimoctava edición. El acto, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad de Camp de Túria y que incluirá una mención especial a las personas y familias afectadas por la dana del pasado año, reconocerá un año más a aquellas personas y colectivos que contribuyen al desarrollo y la convivencia del municipio.

El alcalde, Salva Torrent, anunció en el Pleno del pasado jueves los nombres de los galardonados de este año, seleccionados por una comisión a partir de las propuestas realizadas por la ciudadanía a través del portal lelianaparticipa.es. La asistencia al Salón estará limitada por cuestiones de aforo, pero la gala podrá seguirse en directo desde las pantallas instaladas en la plaza del País Valencià y a través del canal municipal de YouTube.

Entre los galardonados y galardonadas de este 2025 están: Premio Ciudadanía al Mejor Expediente Académico, Marcos Montaner Cervera; Premio Ciudadanía de Cultura, Falla Josep Antoni, Puríssima i Major; Premio Ciudadanía de Deportes, Club Patinaje Artístico l'Eliana; Premio Ciudadanía de Actividad Empresarial, Mary Estilistas; Premio Ciudadanía de Educación, José Francisco Corberà Vidal; Premio Ciudadanía de Sostenibilidad Ambiental, Ana María Grau Mestre; y Premio Ciudadanía a la Trayectoria y Relevancia, Rafa Desco Coll.

