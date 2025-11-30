Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Adsuara destaca el liderazgo comarcal en innovación en los Premios Innova 2025

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

El Auditorio Germanies de Manises acogió este 26 de enero la Gala Premios Innova 2025, un encuentro que reconoció a las entidades, empresas y proyectos que están impulsando la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social en la comarca. El acto contó con la participación del alcalde de Alfafar y Diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación, Juan Ramón Adsuara, quien destacó el papel de Manises como «referente comarcal en políticas innovadoras» y reafirmó el apoyo de la Diputación a iniciativas capaces de transformar el territorio: «Manises es pionero a nivel comarcal, y desde la Diputación queremos trasladar este impulso innovador a todos los pueblos de la comarca», señaló.

La gala, presentada por Susana Lluna, reunió a empresas, centros educativos, representantes institucionales y agentes del ecosistema innovador. Durante el evento intervinieron Rafael Mercader, concejal de Promoción Económica, y Javier Mansilla, alcalde de Manises, quien cerró la ceremonia poniendo el foco en la visión estratégica de 'Manises 2030'.

La intervención del diputado Adsuara, quien subrayó la importancia de la colaboración institucional para generar oportunidades, talento y desarrollo económico sostenible. Acto seguido, la ponente invitada Olga Broto ofreció una conferencia que puso en valor la capacidad transformadora de la innovación desde una perspectiva de experiencia y con visión internacional.

La entrega de los Premios Innova 2025 reconoció a tres agentes clave del tejido socioeconómico local. En la categoría de Entidades, el IES Pere Boil recibió el galardón entregado por Rafael Mercader. En Innovación, el premio fue para Sky Business Center, recibido por Vicente Beltrán. El reconocimiento a la Responsabilidad Social recayó en Horno Pastelería El Ensanche, entregado por el diputado Adsuara. Por último, el premio de Sostenibilidad distinguió a Clap Rosa-Sistemas de Embalaje, entregado por el alcalde Javier Mansilla.

