Adrián Expósito logra el subcampeonato en el British Open de Kyokushinkai 2025

El deportista Adrián Expósito Marco, vecino de Albal, obtuvo el subcampeonato en el British Open de Kyokushinkai 2025, celebrado los días 4 y 5 de octubre en la localidad británica de Crawley. El evento reunió a competidores de distintos países y está considerado uno de los torneos con mayor tradición del circuito internacional de esta modalidad de karate.

Expósito participó en la categoría Open, menos de 80 kilos, en representación del equipo Kyoku Crew. En su primer combate avanzó tras la retirada de su rival antes del inicio. En la segunda ronda, se impuso por decisión -resolución arbitral que se aplica cuando el combate finaliza sin que ninguno de los competidores alcance los ocho puntos de ventaja o el tiempo reglamentario termina con empate- al sueco Philip Larsson, actual campeón de la Copa del Mundo Sub-21 disputada en mayo en Alemania. En la final, perdió también por decisión ante el competidor polaco Oskar Gebala.

El Kyokushinkai, modalidad en la que compite, es conocida por ser una de las más duras del karate. Se caracteriza por el pleno contacto y por la gran exigencia física y mental que requiere, destacando valores como la disciplina, la resistencia y el respeto. Adrián lleva toda una vida sobre el tatami: empezó a practicar karate antes casi de saber andar y debutó en competición a los siete años. Tras lograr varios títulos nacionales y participar en competiciones europeas y mundiales en categorías Junior-Cadete y Sub-21, ya en categoría sénior (-80 kg) ha sido campeón de España KWF, bicampeón de España Shinkyokushin y bicampeón de la Copa Valencia Internacional. Actualmente, Adrián combina el trabajo y los estudios, formándose en preparación física para deportistas de alto rendimiento. Desde siempre ha mostrado un interés especial por el entrenamiento y la mejora física, y su objetivo a medio plazo es dedicarse profesionalmente a ayudar a otros competidores a alcanzar su mejor nivel.

«Aunque pruebe más modalidades, el karate siempre será parte de mí. Es donde empecé y lo que me ha formado como persona y como deportista. Solo espero poder seguir aprendiendo y mejorando cada día», afirma el deportista albalense.

Durante la competición, Expósito estuvo acompañado por su padre y entrenador, Chiqui Expósito, quien ejerció también como coach desde el área técnica. El resultado refuerza su trayectoria dentro del circuito internacional de Kyokushin, disciplina caracterizada por el combate a contacto pleno.

A pesar de contar con poco más de 17.000 habitantes, Albal destaca por su tradición deportiva y por el número de deportistas -albalencs- que compiten en ligas nacionales e internacionales en disciplinas como artes marciales, ciclismo, boxeo, fútbol o atletismo. Este logro se suma a otros resultados obtenidos en los últimos años y refleja el trabajo realizado en el deporte base de la localidad. En esta línea, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Albal, Azucena Muñoz, señaló que «desde el consistorio se está realizando una apuesta firme por el deporte local mediante el impulso de escuelas y clubes deportivos que facilitan el acceso a la práctica deportiva y permiten a nuestros deportistas progresar hasta competir en campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales».

Muñoz añadió además que «este resultado demuestra que, cuando hay esfuerzo y apoyo, Albal está presente en el deporte de alto nivel. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que nuestros clubes dispongan de recursos y nuestros deportistas puedan desarrollar su talento y alcanzar sus metas».

Tras este resultado, Expósito continuará su preparación con el equipo Kyoku Crew para futuras citas internacionales. Desde el Ayuntamiento de Albal se ha destacado la progresión del deportista y se ha reconocido su contribución a la proyección del deporte local.