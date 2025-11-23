Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La jornada se desarrolló en la plaza del País Valencià. LP

Actividades para celebrar los derechos de la infancia y la adolescencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56

Massanassa se volcaron hace unos días en la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, alcanzando un éxito rotundo de participación. Más de 200 niños, niñas y personas adolescentes, acompañados por sus familias, disfrutaron de una jornada completa de actividades educativas y lúdicas en la plaza del País Valencià gracias a la financiación que hemos recibido de más de 800.000 por parte del Ministerio de Infancia y Juventud.

Bajo un formato festivo y cargado de aprendizaje, los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento preparó una mañana con animación infantil, música en directo y numerosas propuestas diseñadas para promover el conocimiento y la reflexión sobre los derechos fundamentales de la infancia. Entre las actividades destacaron los juegos interactivos sobre derechos como la identidad, la alimentación, la salud o el acceso al juego, junto con talleres de pinta caras, un fotomatón y una zona de animación con DJ que mantuvo el ambiente festivo durante toda la mañana.

Un papel destacado tuvo el Consell Local d'Infància i Adolescència (CLIA), que presentó un manifiesto reivindicando el derecho de todos los niños y niñas a tener una familia, poniendo en valor el papel de las personas jóvenes en la defensa de sus propios derechos.

Por su parte, la carpa de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento ofreció información a las familias sobre los motivos de la celebración, subrayando la importancia de la sensibilización en torno a la infancia como un pilar básico del avance social. Además, se repartió un obsequio y un almuerzo para los niños y niñas asistentes.

«No solo hemos celebrado un día especial, sino que hemos reforzado nuestro trabajo diario por garantizar que cada niño y niña de nuestro pueblo crezca en un entorno saludable, respetuoso y lleno de oportunidades. Continuaremos trabajando en esta línea, escuchando sus voces y construyendo entre todos un futuro mejor para ellos», afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa. Esta celebración forma parte de la apuesta firme del Ayuntamiento de Massanassa por fortalecer las políticas municipales centradas en la infancia y la adolescencia, generando espacios de escucha, participación y cuidados para los más jóvenes del municipio.

