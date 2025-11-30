Abierto el plazo para solicitar el Cheque Bebé 2025, una ayuda de 1.000 euros

Extras. MONCADA Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

El Ayuntamiento de Moncada ha abierto oficialmente el plazo para solicitar el Cheque Bebé 2025, una ayuda directa de 1.000 euros por cada hijo o hija nacido, adoptado o acogido en el municipio entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano entre el 26 de noviembre y el 11 de diciembre de este mismo año.

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, ha destacado que esta convocatoria « refuerza el compromiso del Ayuntamiento con las familias en un momento especialmente significativo de sus vidas. Con el Cheque Bebé queremos estar cerca de quienes inician el camino de la maternidad y la paternidad, acompañarlos en los primeros gastos y garantizar que Moncada siga siendo un entorno amable para criar y vivir. No hablamos solo de una ayuda económica: es una política pública que responde a una realidad social y que ofrece un respaldo tangible desde la administración local»

Podrán optar a esta ayuda los progenitores empadronados en Moncada con una antigüedad mínima de cuatro meses, siempre que el menor también figure empadronado y conviva con la persona solicitante. El objetivo del programa es contribuir a aliviar los gastos iniciales que conlleva la llegada de un nuevo miembro a la familia.

El Cheque Bebé, implantado por primera vez en 2024, se consolida tras la buena acogida obtenida en su primera edición, en la que se registraron más de un centenar de solicitudes. Esta continuidad responde al éxito del programa y a la voluntad del equipo de gobierno de seguir impulsando políticas de acompañamiento familiar en un contexto marcado por el descenso de la natalidad y el envejecimiento demográfico. Desde el consistorio se anima a todas las familias de Moncada que cumplan los requisitos a informarse y formalizar la solicitud dentro del plazo previsto. El personal municipal de la Oficina de Atención al Ciudadano está disponible para resolver sus dudas y facilitar el proceso administrativo.