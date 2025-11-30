Más de 900 jóvenes participan en un acto por la reconstrucción tras la dana

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

Tras la catástrofe de la dana, y con el objetivo de contribuir en la reconstrucción del ecosistema joven afectado, la Fundación Princesa de Girona comenzó a trabajar en el potencial juvenil de los municipios más afectados, en cuatro grandes ámbitos: educación, emprendimiento joven, salud y bienestar y visibilidad del talento.

De este modo, el polideportivo de Aldaia se convirtió el viernes 21 de noviembre en escenario del 'Princesa de Girona CongresFest x Valencia' impulsado por la Fundación. Un gran evento que ha acogido historias inspiradoras, conferencias, talleres y actuaciones musicales dirigidas a poner en valor las diferentes acciones que la institución ha desplegado por el ecosistema joven afectado por la dana.

Más de 30 personas subieron al escenario para compartir su experiencia, con testimonios inspiradores, y se reflexionó sobre el papel de los centros educativos en la reconstrucción, la importancia del emprendimiento joven con impacto en este proceso y la necesidad del cuidado del bienestar emocional, entre otros.

En el evento, se contó con la asistencia de diferentes autoridades del territorio como Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, así como también otros alcaldes y concejales de municipios afectados como Paiporta, Silla, Barrio del Cristo y Quart de Poblet, Manises, Catarroja, Benetússer, Massanassa... Todo ello, ante la atenta mirada de cerca de 900 estudiantes de centros educativos de poblaciones como Paiporta, Algemesí, Alfafar, Catarroja, Valencia, Aldaia o Sedaví, y presentado por Pablo Úbeda y Gynebra, dos jóvenes que forman parte del grupo Generación x Valencia (GxVLC), y Alberto Jiménez, conocido profesor de teatro de Aldaia.

Al acto asistieron diferentes autoridades como Rosario Linares, directora general de innovación educativa, Vicente Ripoll, director general de juventud, Miguel Ángel Carrera, subdirector general para la recuperación y Esmeralda Llorca, subdirectora de inclusión educativa. También se contó con la presencia de representantes de las entidades que han colaborado, así como el presidente del Consorcio de juventud Xarxa JovesNet, y concejal de Juventud de Aldaia.

Por parte de la Fundación Princesa de Girona, asisitó Francisco Belil, presidente de la entidad, y Salvador Tasqué, director general, así como miembros de la Comisión de seguimiento del Plan que han tenido un encuentro previo para analizar las últimas acciones desarrolladas en las diferentes líneas de trabajo.

Francisco Belil, presidente de la Fundación, manifestó que «después de trabajar durante meses con los jóvenes de Valencia, hoy los hacemos protagonistas y les damos las gracias porque, desde el primer momento, se han implicado en el Plan, han aportado ideas y, desde la Fundación, hemos podido contribuir a que ellos, los jóvenes, desarrollen su talento y aporten su mirada en el proceso de reconstrucción».

Por su parte, Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, declaraba ante los medios que «en nombre de Aldaia y de todos los municipios afectados por la dana, estamos inmensamente agradecidos por este rayo de luz y esperanza que es la Fundación Princesa de Girona. Esta jornada refleja el trabajo de todo un año. Es emocionante pensar que hemos pasado de un momento de desesperanza y de frustración a una etapa de esperanza, de talento y de mirada joven en la reconstrucción».