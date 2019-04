El sector del plástico ante el reto del compromiso medioambiental

La Mesa de Expertos con Aimplas organizada por LAS PROVINCIAS analiza esta industria y las bondades desconocidas que tiene el material SANDRA PANIAGUA Jueves, 4 abril 2019, 23:29

Los retos medioambientales a los que se enfrenta el sector del plástico, la nueva normativa, así como la imagen pública de este material fueron los temas de los que se hablaron en el Desayuno de Expertos con Aimplas organizado por LAS PROVINCIAS bajo el título de 'Un reto medioambiental, el sector del plástico y la economía circular'.José Antonio Costa, director de Aimplas; Eva Verdejo, responsable de Sostenibilidad y Valorización Industrial de Aimplas; Julián Tío, jefe de gabinete de información de Avacu; Miguel Burdeos, presidente de SPB; Ignacio Omeñaca, abogado y asesor jurídico de Anarpla; Eduardo Viana, jefe de servicio de cooperación entre agentes de AVI; Cristina Monge, secretaria general de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos y Juan José Giner, director técnico de Vytrusa, departamento de FCC Medio Ambiente; fueron los encargados, moderados por la periodista Carmen Bort, de explicar los retos así como de exponer las bondades de un material que, actualmente, se utiliza para casi todo y al cual, si se recicla como es debido, se le puede dotar de muchas vidas y convertirlo en energía en su fase final.

La lucha contra el cambio climático exige cada vez una mayor responsabilidad e implicación de todos. El sector del plástico no es ajeno a ello, y en línea con la Estrategia Europea sobre los Plásticos y con los criterios de la Economía Circular, aborda el reto de la sostenibilidad como una oportunidad de negocio. La nueva normativa afecta a un sector que, sin embargo, no deja crecer.

Hacía una economía circular

«Estamos concienciados de que existe un problema medioambiental y que hay que ponerle remedio. Con la nueva normativa se va a fomentar y reducir el uso, así como eliminar el vertido de basuras plásticas al medio ambiente y todo ello forma parte de la economía circular. Se debe partir de las empresas, que son las que diseñan los productos, y deben hacerlo desde el ecodiseño, teniendo en cuenta cuál es la vida de ese producto y de qué forma su impacto es menor. El consumidor también tiene un compromiso, pues debe hacer un uso responsable para que la recogida y reciclado sean óptimos y se le pueda dar una nueva vida», apuntaba José Antonio Costa, director de Aimplas.A esa idea inicial, Eva Verdejo, Responsable de Sostenibilidad y Valorización Industrial de Aimplas, añadía que «la innovación está en trabajar para lograr productos mejores y que se adapten a las necesidades de la sociedad pensando en esa economía circular. El material plástico ha sido el que ha propiciado, en cierta forma, esta sociedad de consumo, pues ha hecho posible que muchos productos lleguen al público».

Respecto a esa innovación del sector, Julián Tío, jefe de gabinete de información de Avacu, señalaba que «esos grandes esfuerzos no llegan al consumidor, ya que no se comunica de forma clara. El consumidor no sabe qué tipo de plástico utiliza, por lo que debemos darle mayor información y así reciclará de forma correcta lo que facilitará posteriormente el adecuado tratamiento de esos residuos».

En las plantas de tratamiento, en muchas ocasiones los residuos llegan contaminados y es más complicado tratarlos. Como director técnico de Vytrusa, departamento de FCC Medio Ambiente, Juan José Giner explicaba que «estamos viendo que cada vez se van perfeccionando los sistemas de reciclaje y se separa mejor, pero aún así muchos llegan contaminados. Es por ello que tenemos un interés en la recogida selectiva ya que logramos un mejor rendimiento en planta. Esto lo estamos logrando con instalaciones de ecoparque tanto móviles como fijas. Somos conscientes de que el problema de la mezcla de plásticos tienen una difícil gestión pero estamos trabajando en su mejora».

Al hilo de esto, Ignacio Omeñaca, abogado asesor jurídico de Anarpla, apuntaba que «se han introducido materiales plásticos biodegradables, compostables… pero si no se recicla como toca siguen afectando al medioambiente, pues la bolsa de plástico no es biodegradable en sí misma, debe pasar por un proceso de transformación. El concepto es que se lleve el plástico donde toca».

Según Omeñaca, «existe hoy en día una demonización del plástico y de las empresas que se dedican a él. La gente debe identificar sus ventajas y beneficios y lo que implica a las empresas del sector. La Comunitat Valenciana es una de las que más recicla, dándole una nueva vida a este material y convirtiéndolo de nuevo en materia prima. Se debe concienciar al consumidor de la importancia de un correcto reciclado para que primero las empresas recuperadoras y posteriormente las recicladoras puedan lograr un material de la mayor calidad posible».

Un material con mucha vida

Todos los expertos de la mesa coincidieron en las bondades del plástico como material ya que se utiliza en muchos de los productos que consumimos diariamente y en la seguridad que proporciona el plástico a la vida diaria. «El sector del plástico es uno de los que están más regulados por el impacto medioambiental y por estar en contacto con alimentos», explicaba Omeñaca, a lo que Eva Verdejo añadía que «tenemos una oportunidad, ya que la legislación está enfocada a implementar soluciones y las universidades y los institutos tecnológicos están trabajando en este sentido».

Las empresas también están trabajando en ello. El ejemplo lo puso Miguel Burdeos, presidente de SPB, quien explicó cómo desde su compañía «se está invirtiendo en obtener envases plásticos monomateriales para que sean más fácilmente reciclables, ya que actualmente la pistola de una botella tiene hasta catorce componentes diferentes». El plástico es uno de los materiales que más referencias tiene y, sin embargo, el consumidor, cuando piensa en este material ve las bolsas, pajitas, botellas de agua, etc. «Existe mucha variedad de tipologías y funcionalidades en el material. Asociamos plástico a una botella, film, bolsa y poco más, pero se utiliza en muchos otros productos, como en la fabricación de coches, en sanidad está muy presente, también en la seguridad alimentaria, etc. El plástico es la solución en muchos campos», apuntaba Cristina Monge, secretaria general de AVEP.

A esto, el director de Aimplas añadía que «actualmente hay campañas mediáticas muy potentes señalando que el plástico es malo y no hay matices, se mete en un mismo paquete a todo el plástico. Debemos concienciar al ciudadano de que no todo es malo. No se puede vivir sin él. Para vivir sin plástico deberíamos vivir sin cinturón de seguridad de los coches, airbag, válvulas del corazón, sin aviones, molinos eólicos... Es imposible vivir sin plástico, lo que hay que hacer es más responsable al consumidor y crítico con el uso que se da al material». Añadía que es uno de los que más vidas tiene, ya que «tras su uso, en las plantas recicladoras se tritura y se logra de nuevo materia que luego puede volver a ser tratada mediante un reciclaje químico y cuando ya no puede procesar más se utiliza como combustible. El plástico supone tan sólo el 6% del consumo de petróleo».

Respecto a las ayudas del sector, Eduardo Viana, jefe de servicios de cooperación entre agentes de AVI, explicaba que «ayudamos a las empresas a aportar soluciones a esos problemas que se han identificado. Sabemos que las universidades y los institutos tecnológicos están trabajando conjuntamente con las empresas para lograr que este cambio a la economía circular sea sostenible económicamente».

