Salud y ritmo ascendente en el sector inmobiliario

Lunes, 23 septiembre 2019

Atrás quedaron los años en los que el sector inmobiliario y el de la construcción estaban inmersos en una de las peores crisis de la historia. Este periodo hasta la recuperación, que comenzó lentamente hace unos años, ha servido para que los principales actores recapacitaran sobre las necesidades del mercado y aquello que en su momento propició la 'burbuja inmobiliaria' y su pinchazo.

Muchas fueron las empresas que se vieron abocadas al cierre, con las consecuencias que ello supuso para la economía española ya que el sector era uno de los que mayor empleo generaba así como también beneficios y riqueza. Sin embargo, aquellas que sobrevivieron o nacieron en estos años de la crisis han logrado ser más fuertes, adaptarse a las nuevas necesidades y ser más 'sabias'.

«El sector está viviendo un año de consolidación en este 2019»

La industria de la construcción lleva ya unos años moviéndose de nuevo en cifras alcistas y en este 2019 el sector está viviendo un año de consolidación en el que debe alcanzar la madurez y poner las bases de un mercado residencial sostenible y, a la vez, atractivo para la demanda más joven.

Además, se prevé que los precios sigan al alza pero no excesivamente y que el protagonismo lo siga manteniendo el cliente ya que este nuevo ciclo está marcado por sus necesidades e inquietudes tales como la sostenibilidad, la innovación o la calidad.

«Se debe alcanzar la madurez y sentar las bases del mercado»

Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas y la financiación, tanto de las empresas como de los compradores, la falta de mano de obra cualificada y, en parte, la falta de suelo son algunos de los handicaps a los que se enfrenta el sector. De cómo ha cambiado el sector y su situación después de la crisis, del acceso a la vivienda de los más jóvenes y no tan jóvenes, de si se opta más por la compra o por el alquiler, de los alquileres turísticos y de la evolución de estas opciones se habló en la mesa de expertos que ha celebrado esta semana LAS PROVINCIAS.

Alberto Aznar, director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (GVA); Juan Valero, presidente de Urbe; Antonio Olmedo, presidente Aproava; Juan López, director territorial de AEDAS Homes en Levante y Baleares; Roberto Blanco, director territorial Catalunya, Levante y Baleares de Via Celere; Vicente Martínez Pellicer, gerente de Promociones de Olivares Consultores; y Sixto Bayo, director general de Levante en Neinor Homes, fueron los encargados de arrojar luz sobre estos temas.

Buena salud del sector

La recuperación sectorial ha venido propiciada por la recuperación de la economía, y no como ocurría en el pasado cuando era la construcción la que 'tiraba' de ella. «Estamos en un momento de estabilización del sector, hay producción, hay una demanda por parte del consumidor y, de cara al mercado, gozamos con un punto importante como son los tipos de interés bajos. Además, se ha realizado una buena gestión en el sector privado durante estos años y los particulares se han desendeudado. Todo ello nos hace ser optimistas con el futuro pues tenemos recorrido para seguir creciendo», apuntaba Juan Valero, presidente de Urbe.

En la misma línea se pronunciaba durante el coloquio Juan López, director territorial de AEDAS Homes en Levante y Baleares, al señalar que había una demanda embolsada. «Se ha visto que cuando hemos puesto en marcha proyectos se han comprado, los precios estaban muy bajos y, es cierto, que han subido pero todavía estamos lejos de los precios de antes de la crisis. Han subido porque se empezó a vender con la prudencia tras un largo ciclo de crisis pero los precios son buenos. También es cierto que el tema del suelo ha empezado a estar complicado ya que escasea, se compra más caro y eso provoca que se toque la cuenta de márgenes».

«Se prevé que los precios sigan al alza pero no a niveles precrisis»

Al sacar el tema del suelo, sobre todo el que tienen en su poder las instituciones, se lanzó una de las reivindicaciones del sector, ya que si no sacan esas bolsas de suelo a la venta, la construcción se complica. «La administración es la que más suelo tiene y es fundamental esa colaboración público-privada. La administración tiene la materia prima pero no la capacidad para construirla de ahí que deba buscar la colaboración, con ello tanto el consumidor como las empresas y ella misma salen beneficiadas», apuntaba Roberto Blanco, director territorial Catalunya, Levante y Baleares de Via Celere, a lo que Antonio Olmedo, presidente Aproava, añadía que «desde hace tiempo se lleva haciendo esa colaboración pero, en ocasiones no es eficiente ya que hace poco se sacaron a subaste siete parcelas y se adjudicaron solo cuatro ya que para los potenciales cooperativistas no eran atractivas las zonas. La ciudad de Valencia tiene suelo atractivo y eso es lo que se debe mover».

En temas administrativos, Alberto Aznar, director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (GVA), reconoció que la administración debe hacer más atractivos estos concursos así como agilizar los trámites de concesión de licencias, otro tema que se puso sobre la mesa del coloquio, ya que la tardanza actual ralentiza los tiempos de entrega de las promociones y crea cierta desconfianza en el consumidor. Además, Aznar señaló que la inoperatividad del Plan de Vivienda, que está en estudio, en cierta forma se debía a la paralización del Plan Nacional ya que sin él «no podemos ejecutarlo. Sabemos lo que funciona porque es lo que se está haciendo en los países vecinos, debemos aumentar el parque de vivienda a un precio asequible, recuperar la vivienda vacía, movilizar los solares... estamos en ello».

Formación y empleo

Otro de los temas que preocupan al sector y que encarece también el precio de la vivienda es la escasez de mano de obra cualificada por lo que los presentes en el coloquio reclamaron planes de formación e incentivación para que los jóvenes vean de nuevo el sector de la construcción como una salida laboral atractiva.

«La falta de cualificación en la mano de obra, uno de los problemas»

«Los jóvenes se han acostumbrado a un modo de vida y unas condiciones laborales y no quieren trabajar bajo situaciones extremas como las que se viven en la construcción. Los empleos que se buscan hoy en día son más tecnológicos. Esto provoca que no haya mano de obra cualificada en la obra y que los trabajadores sean cada vez más personas extranjeras. Se deberían crear planes de formación atractivos e ir a los centros educativos a mostrar referentes para que los chavales se vuelvan a interesar por el sector», apuntaba Sixto Bayo, director general de Levante en Neinor Homes.

Entre las ideas e innovaciones que se lanzaron en la mesa está la de industrializar los procesos de construcción que, pese a ser un poco más costosos, puede beneficiar al sector tanto en materia de empleo como en el hecho de acortar el tiempo de los procesos productivos.

cambios en el consumidor

Los expertos reunidos también abordaron el tema del alquiler y coincidieron en señalar que es una de las soluciones para que las empresas del sector tengan tanto financiación, ya que grandes fondos compran edificios enteros para destinarlos al alquiler, como ingresos recurrentes. «La vivienda sigue siendo un refugio para la inversión. Muchos de los alquileres provienen de los particulares, aunque éstos también reclaman una mayor protección jurídica», señalaba Vicente Martínez Pellicer, gerente de Promociones de Olivares Consultores. A estas afirmaciones los presentes añadían que el precio del alquiler ha aumentado considerablemente porque los alquileres turísticos los están remplazando principalmente en el centro de las ciudades al propiciar mayores beneficios y seguridad.

A todo lo señalado, los presentes quisieron añadir el cambio sustancial que ha vivido el consumidor, ya que también él ha madurado y se ha vuelto más exigente. «Durante el momento de bonanza todo valía pero en estos momentos todo ha cambiado. Por parte de la promotora, se han dinamizado los proyectos, tienen una finalidad, son sostenibles, funcionales, etc. el cliente es mucho más exigente y así lo demanda», apuntaba Pellicer, a lo que Sixto Bayo añadía que «ahora los procesos de compra han cambiado. El consumidor conoce la promoción casi mejor que el vendedor. Quiere ver la promoción in situ pero cuando va ya conoce las calidades, los planos y ha estudiado el resto de promociones cercanas. Es por ello que debemos adaptarnos para lograr dar salida a nuestro producto».

Con todos los cambios señalados a lo largo del coloquio, los ponentes concluyeron que el sector ha recuperado la salud, los precios van a seguir estables y que la construcción cuenta con un largo recorrido.

