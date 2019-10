Los puertos valencianos, a la vanguardia en logística

Aurelio Martínez; Francisco Toledo; Carlos Prades; Rafa Navarro; Bernardo Varga; y Quim Martínez, junto a Álvaro Mohorte durante la mesa de expertos. / DAMIÁN TORRES La innovacion en la actividad portuaria, su valor como nicho de negocio para 'startups' y la tecnología en la logística, asuntos destacados en un desayuno de trabajo en LAS PROVINCIAS SANDRA PANIAGUA. Jueves, 3 octubre 2019, 23:12

La revolución tecnológica hace tiempo que llegó para quedarse. No sólo los ciudadanos se adaptan a ella sino que los sectores productivos deben incorporar las nuevas aplicaciones e innovaciones con el fin de ser más competitivas, eficientes y no quedarse obsoletos en esa lucha por mantenerse a flote.

Sin embargo, no todos los sectores las adaptan a la misma velocidad. Dada la idiosincrasia del sector del transporte, principalmente el de larga distancia y el portuario, esta evolución llega más despacio. Bien por ser un sector que no innova sino que adapta las innovaciones, como es el caso del transporte, o bien por ser un «ecosistema de multitud de actores» como el logístico portuario, los invitados a la mesa redonda organizada por LAS PROVINCIAS con el patrocinio de KPMG, intentaron desgranar la situación de ambos sectores respecto a la tecnología y la innovación, los retos que quedan por afrontar a un sector cuyos puertos valencianos se sitúan ya a la vanguardia en muchos aspectos, así como las oportunidades que se abren en un mundo hiperconectado.

Compartieron mesa de trabajo Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia; Francisco Toledo, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón; Carlos Prades, presidente de la Federación Valenciana de Transportes y logística; Bernardo Vargas, socio responsable de KPMG en la Comunitat Valenciana; Rafa Navarro, cofundador de Inmsomnia; y Quim Martínez, director de KPMG Innovate. Todos estuvieron de acuerdo en destacar la gran oportunidad que se presenta gracias a la innovación, la tecnología y el excelente nicho de negocio para 'startups' que suponen estos sectores.

Empezaron comentando la situación de los puertos de Valencia y Castellón, pues ambos son líderes dentro del sistema portuario españo. Bernardo Vargas, apuntó que «los puertos de la Comunitat son claves por lo que se enfrentan a grandes retos. Tienen una gran oportunidad en estos momentos».

Tomaron la palabra los aludidos y Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, explicó que «la evolución tecnológica nos desborda ya que han madurado muchas iniciativas de golpe y nos sobrepasa, no sólo porque los puertos tocamos de todo, sino también porque los agentes con los que trabajamos son muy diversos. Debemos hacer un proceso de transformación digital y automatización, pero sobre todo necesitamos un cambio en el modelo de gestión ya que manejamos muchos procesos rutinarios que se pueden estandarizar y esa es otra de las revoluciones que debemos hacer. No somos generadores de innovación sino que adaptamos aquello que nos puede valer. Creo que una de las cosas que también nos falta es vincularnos a esa investigación y desarrollo. Pero esto sólo se puede hacer cuando tienes personal cualificado y, por desgracia, no tenemos recursos humanos».

Respecto al sector del transporte, muy vinculado a la actividad portuaria, el presidente de la Federación Valenciana de Transportes y logística también señalaba que su sector tampoco innova sino que adapta las novedades de otros. «Sea como sea lo que está claro es que el transporte es necesario, es un sector estratégico y de nosotros dependen el resto de sectores. Tenemos mucho futuro pero debemos estar en un marco de sostenibilidad y siendo más eficientes. Y ahí es donde puede entrar la innovación, en el crecimiento sostenible y en la eficiencia».

Por su parte, Francisco Toledo explicaba que en el Puerto de Castellón «es cierto que nos queda mucho por innovar. Las operativas se hacen como se hacía muchos años atrás. Hemos mejorado en el cuidado del medio ambiente como en el control de la polución. Pero en otros aspectos tenemos mucho que incorporar. Estamos trabajando sobre un proyecto de sostenibilidad que aúna dos puntos singulares como son los camiones sólidos y la seguridad, sobre todo mirando a la refinería química».

Hablando de la tecnología que se puede aplicar a estos sectores, Quim Martínez señalaba que el sector portuario tiene deberes que hacer en cuanto a innovación se refiere ya que en otros aspectos si que han evolucionado favorablemente.

«El portuario es un sector al que se le ve más anticuado de lo que realmente es. Se han hecho cosas importantes en automatización y gestión portuaria, pero deben innovar más. Cierto es que hay ciertas tecnologías que no tenían el grado de madurez suficiente para transformar realmente el sector. Sin embargo ahora ya lo van teniendo y es el momento de implementarlas. Debo añadir un apunte, al sector logístico no lo veo como sector sino como una unión de muchos sectores, es un ecosistema de multitud de actores y se debe coordinar. Es por ello que las transformaciones son más lentas ya que se deben sumar muchas personas y creo que este es uno de los grandes retos», apuntaba el director de KPMG, quien era secundado por Rafael Navarro al señalar que las tecnologías llegan cuando deben llegar ya que los puertos son canalizadores, son transversales. La gente se da cuenta de que la tecnología genera un ahorro costes, una calidad de vida en el empleo… y ahora mismo estamos en este momento». No obstante, el cofundador de Inmsomnia señala que «una de las grandes dificultades es la falta de mano de obra, pero la clave va a estar en colaborar con aquellos que te provean de su saber hacer y luego realizar la implantación. Yo lanzaría una visión optimista ya que los puertos pueden ser una gran palanca de cambio».

Toledo señalaba que los puertos han cambiado a lo largo de estas décadas ya que «ahora cuentan con industria en su interior» a lo que Aurelio Martínez añadía que «antiguamente eran como una estación». Los puertos son generadores de riqueza en los que interactúa mucha gente por lo que los presidentes de las autoridades portuarias reclamaban que la ciudadanía deberían reconocer la importancia que tienen y no «mirarlos con recelo», ya que la sostenibilidad es algo que tienen muy presentes y por lo que están trabajando. Por ello, Prades señalaba que tanto el sector portuario como el transportista debía comunicar mejor las innovaciones y medidas que se han tomado en pro de esa sostenibilidad ya que, según señalaba, la flota de camiones que opera está dentro de la normativa.

En este aspecto se manifestó Quim Martínez, quien dijo que la sostenibilidad y la innovación «era antes algo más de imagen pero ahora es algo que toca el bolsillo a las empresas e impacta directamente en la cuenta de resultados. Los puertos, que son quienes gestionan el espacio donde las empresas trabajan deberían tomar algunas medidas como premiar a aquellas que innoven y sean sostenibles».

Francisco Toledo señaló que en Castellón se ha trabajado en esa línea a la hora de otorgar concesiones y dentro de un año el nuevo muelle estará en la vanguardia.

A Aurelio Martínez, la implantación de la tecnología como el 5G, los puntos de recarga, placas solares, la dotación de infraestructuras no le preocupa, porque ya hay empresas que lo tienen en marcha y el puerto es capaz de hacerlo, pero lo que sí le preocupa es «la gestión y todo lo que no depende de la misma autoridad portuaria». Martínez puso el ejemplo de las colas que se hacen en la salida sur del Puerto debido a que de las cuatro puertas sólo hay operativas dos por falta de efectivos de la Guardia Civil. «Los puertos somos rentables, no costamos dinero a la ciudadanía, pero no nos dejan invertir los fondos que obtenemos sino que estamos sometidos a las mismas reglas que la administración pública y, hoy por hoy es muy poco flexible».

Martínez señaló que desde la Fundación ValenciaPort sí que se apoya la investigación y el desarrollo y se están haciendo diferentes proyectos. «No estamos a la misma altura que otros puertos europeos, pero sí que estamos haciendo cosas, ya que somos pioneros en la utilización del hidrógeno por ejemplo».

Respecto a la situación de la innovación en Valencia, el director de KPMG señaló que la capital del Turia tiene una comunidad muy activa en este sentido. «Desde KPMG lideramos diferentes proyectos de innovación; Valencia tiene una comunidad innovadora muy activa que está empujando a España ya que los valencianos están presentes en multitud de programas de aceleración. Respecto a la comparativa con Europa es complicado, ya que se invierte mucho en estos países, hay mucha colaboración entre gobierno, empresas y universidades. Innovar consiste en fallar, en probar, por lo que está claro que los recursos son necesarios y que cuántos más tienes, más capacidad de innovación tienes».

Para concluir, Bernardo Vargas señaló que consideraba que habían «grandes retos encima de la mesa. Las nuevas tecnologías son una oportunidad que depende de todos. No queda otro remedio que innovar si se quiere seguir creciendo».