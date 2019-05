El marketing, pieza clave del futuro empresarial

La fórmula de Victor Küppers para lograr ser más felices

La jornada Open Marketing organizada por LAS PROVINCIAS y la Universidad Europea de Valencia tuvo con Victor Küppers su broche de oro. El conferenciante, nacido en Países Bajos y afincado en Cataluña, fue desgranado a lo largo de su intervención las claves para sonreír más, ser más feliz y más conscientes de lo afortunados que somos o, simplemente, cómo sacar la mejor versión de uno mismo.

Victor Küppers había levantado una gran expectación y no defraudó. Como si de un monólogo del Club de la Comedia se tratara, el conferenciante se fue metiendo poco a poco al público en el bolsillo con diferentes máximas y ejemplos que ponían sobre la mesa conocimientos que «todo el mundo tiene y ha experimentado, pero que en ocasiones se les olvida».

Así comenzaba a explicar que él no se consideraba un experto en psicología positiva. «No he venido aquí a dar consejos sino a haceros reflexionar sobre lo que dicen los expertos en psicología positiva», apuntaba.

«La mejor forma de definir a las personas es una imagen de una bombilla. Todos somos bombillas, todos transmitimos. Hay personas que van a 30.000 watios y otras que van fundidas. Y vivimos en una sociedad que está llena de personas fundidas, desanimadas, cansadas, angustiadas y eso no es normal. Se ha convertido en habitual, pero no es normal. El estado natural es sonreír, pero vivimos en una sociedad que ha confundido lo habitual con lo normal», explicaba esta idea que le llevaba a comentar las palabras de Valentín Fuster en las que el cardiólogo dice que «todo aquel que en su vida no tenga un drama y no viva con pasión es un mediocre». Tras haber hecho reflexionar al público sobre lo estresadas que están las personas, explicó que la psicología positiva enseña hábitos para pensar en positivo logrando así la mejor versión de uno mismo. «En tu vida personal y profesional las cosas van según muchas variables pero la más importante es tu estado de ánimo» y reforzaba esta afirmación con un ejemplo muy visual. «Esto es como cuando tu equipo de fútbol gana una competición. Tu estás eufórico, la vida la ves más positiva y haces las cosas de forma más alegre. Sin embargo, cuando tu equipo pierde estás enfadado, todo te sabe mal y haces las cosas desanimado». «No necesitamos que ningún experto nos diga estas cosas, es algo que todos hemos experimentado. Cuando estás motivado, contento, vas con alegría por la vida y sacar lo mejor que llevas dentro porque esa persona existe en tu interior. Sin embargo, cuando no tienes esa alegría sacas lo peor que tienes dentro que también existe».

Esta visión de la vida es una de las ideas que se puede extrapolar al mundo laboral ya que teniendo un buen ambiente laboral, estando contentos en el trabajo, es cuando más productivos se puede ser. Pensar en positivo es una «responsabilidad de cada uno», ya que no depende de nadie y cada uno decide vivir así. «Uno no nace cenizo, pero nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad de gente que no sonríe». Küppers explicó que las relaciones humanas empiezan por lo que transmite la cara y la gente que más gusta es aquella que transmite sencillez. La segunda gran conclusión a la que llegó fue que «hay que ser buena persona, ya que lo que trasmites al resto del mundo es tu forma de ser y es por eso por lo que te quieren. Todas las personas fantásticas tienen forma de ser fantástica y las personas de 'mierda' tienen una forma de ser de mierda'». Al hilo de esto señaló que es incompatible ser buen profesional con ser mala persona.

Para concluir su intervención, Küppers alentó a los presentes a aprender a relativizar los problemas y a no quejarse por cosas que más tarde uno se da cuenta que no eran tan importantes. «La vida es ilusión, no hemos venido a esta vida para amargarnos, desahógate y sigue adelante». Del mismo modo, «pensamos que las personas que más queremos siempre van a estar y eso no es así. La vida pasa muy rápido y hay que decir más te quiero», concluyó.