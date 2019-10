Así se defiende de los incendios el Parque Natural del Túria

Francesc Hernández, Jordi Azorín, Robert Raga, Vicente Adobes, Ferran Dalmau, Juan Antonio Sagredo, Antonio del Campo y Mario Ruiz. / D. Torres LAS PROVINCIAS organiza en Efiaqua un debate para explicar los nuevos avances en la lucha contra el fuego del proyecto Guardian SANDRA PANIAGUA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:20

Efiaqua, la feria internacional para la gestión eficiente del agua, vivió ayer una mesa redonda, organizada por LAS PROVINCIAS con la colaboración de Hidraqua, en la que se presentó los avances del proyecto que cambiará la forma de cuidar el entorno y prevenir los incendios forestales. El proyecto Guardian, que cuenta con una subvención de 5,5 millones de euros de la Unión Europea, mejorará la preparación y resiliencia del Parque Natural del Túria y la zona boscosa de La Vallesa a los incendios forestales.

Esto se logrará a través de la reutilización de las aguas residuales procedentes de la depuradora Camp de Túria II. Se calcula que esta iniciativa protegerá a los cerca de 3.300 vecinos de las urbanizaciones de Els Pous, Valencia la Vella y Masía de Traver, además de conservar uno de los pulmones verdes de la ciudad de Valencia.

Circularidad, resiliencia y adaptación al cambio climático son los tres pilares de este innovador proyecto liderado por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, Universitat de València, Universitat Politècnica de València y Cetaqua, además de contar con la colaboración del Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana).

Con el fin de explicar Guardian, en la mesa redonda estuvieron los responsables de los principales actores que fueron, uno a uno, desgranando cuál era su papel para que el proyecto, que ya se está desarrollando y que finalizará en 2021, concluya con una gran éxito.

Comenzó con la exposición el técnico del Ayuntamiento de Riba-roja del Túria y project manager del proyecto Guardian, Vicente Adobes, quien explicó que «se va a hacer una fase de análisis de las condiciones climáticas, la flora, etc. para saber que acciones debemos implementar para mejorar las cualidades y la calidad de la flora. Se realizarán trabajos herbícolas para rebajar la masa forestal, incluso haremos un cambio de especie de aquellas que no sean adecuadas. También crearemos cortafuegos verdes, zonas que sean capaces de reducir la velocidad el fuego...». Además, señalaba el técnico, se va a recuperar la zona húmeda del Lago de La Vallesa, mejorando la calidad de ese agua que provendrá de la depuradora de aguas residuales Camp De Túria II. Se va a realizar una instalación complementaria a través de una depuradora compacta para mejorar el volumen de vertido que vamos a utilizar. También dispondremos de una instalación hidráulica para riegos prescriptivos. Incluso en situaciones de peligro de incendio, sequedad, viento o temperatura elevada podremos aumentar la humedad para que sea más complicado que se incendie y, si eso ocurre, se pueda controlar para que los medios humanos y materiales se destinen a otras zonas».

Por su parte, Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, destacó la importancia que tiene el hecho que siete partes, tanto públicas como privadas, se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante el proyecto y que esta debe ser la fórmula para crear casos de éxito en la sociedad actual. «Lo cierto es que las medidas no nacen con Guardian, llevamos tiempo implementando medidas. Este año se celebra el 25 aniversario del incendio de La Vallesa y desde entonces se ha trabajado mucho».

Sagredo señalaba que «lo más importante es creérselo, que vaya más allá del color del gobierno de turno y que esté incorporado en el ADN. Me gustaría resaltar tres cosas del proyecto. La recuperación de la laguna de La Vallesa, la importancia de educar a los vecinos para que tengan plantas en sus casas que repelan el incendio, la educación para que los niños tengan la concienciación necesaria y, algo fundamental, los valiosos estudios previos que se van a realizar. Es importante tomar medidas pero es más importante que haya un plan estratégico que esté basado en esos estudios previos».

Tal y como explicó Robert Raga, alcalde de Riba-roja del Túria, la iniciativa nació de un proyecto que se había quedado en un cajón y que con el trabajo de todos se había convertido en uno de los proyectos más importante de Europa en la lucha contra los incendios. «Este es un proyecto que afecta a la seguridad de los vecinos y que lucha contra el cambio climático. Agradezco al resto de compañeros de viaje que compartan esta pasión y que la acogieran tan bien y rápido».

Respecto a la utilización del agua de la depuradora de aguas residuales Camp De Túria II, Jordi Azorín, director territorial de Hidraqua, explicó que uno de los principales problemas es que nadie quería el agua depurada, ya que «en este entorno concreto está cerca del núcleo urbano y cerca del río, por lo que este proyecto cumple todos los factores para darle una salida a este agua. Nos dimos cuenta de que tenía un problema con los microcontaminantes pero gracias a la planta piloto este se ha solucionado y está ya todo en marcha para el proyecto».

Al hilo de lo que comentaba Azorín se explicaba Mario Ruiz, project manager del área de recursos hídricos, producción y regeneración de Cetaqua. «En Guardian, lo que proponemos es un tren de reutilización y tratamiento para eliminar los contaminantes microorgánicos, una regeneración avanzada del agua para reutilizarla. Esto supone una solución innovadora, ya reutilizábamos el agua para la agricultura, uso industrial, uso urbano, etc., pero ahora es para la lucha contra incendios y para recuperar el estanque de La Vallesa. Vamos a operar durante dos años en la planta y la idea es que seamos capaces de eliminar los compuestos, pero es una solución integral que elimine microorganismo farmacéuticos, residuos de cuidado personal… y debe ser modular para que cuando acabe el proyecto siga operando y pueda ser escalado y trasladado a otros lugares».

Cuando finalmente la tecnología implementada cumple su función y protege tanto a las personas como el medio ambiente logra crear una sensación de satisfacción, comentaba Ferran Dalmau, CEO de Medi XXI, quien apuntaba que «cuando tu madre, que vive en una zona interfaz, te dice que su primera opción tras declarase un incendio es llamarte a ti, te das cuenta de que a la gente que vive en esas zonas le falta mucha formación e información. No existe una concienciación por parte de la gente de que con la propiedad también se adquiere el riesgo en cuanto a incendios, inundaciones o desastres naturales se refiere». Dalmau puntualizó que el agua que se consume proviene en un ínfimo porcentaje de los recursos existentes ya que no son accesibles sino que «el agua que bebemos nace en los bosques por lo que es muy importante que lo cuidemos. Si destruimos los recursos no sé muy bien que planeta dejaremos a nuestros hijos».

Además de las instituciones y la empresa privada, la universidad también juega un papel clave en el proyecto. Con el objetivo de aportar sus conocimientos y la base científica, el profesor del departamento de Ingeniería hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, Antonio del Campo, explicaba su granito de arena al proyecto. «Desde mi departamento trabajamos el agua en sentido amplio, por lo que tratamos el tema de la hidrología forestal en el que el riego lleva un diseño hidráulico que va a aportar la información necesaria para que sea eficiente. Basado en caracterizar las necesidades de las plantas, la atmósfera, el suelo... Vamos a adjuntar la ecohidrología al conocimiento sobre incendios, para estudiar cómo hidratar la vegetación para que suponga la ralentización de la velocidad del incendio, altura de llama, intensidad… Además, contribuiremos con el diseño de áreas cortafuegos verdes y trabajos de servicultura preventiva será un diseño agronómico con muchas particularidades».

Otra pata fundamental del proyecto será la realidad económica por lo que Francesc Hernández, catedrático de la Universitat de València, y su equipo tiene una tarea fundamental. Este departamento dedicado a la economía del agua deberá analizar los aspectos económicos.

«Europa ha comprado las ganas y la ilusión de este proyecto pero también la forma de lograr los objetivos. No es simbólico sino que todo lo que le rodea es viable y factible, por tanto la responsabilidad es demostrar que hay costes, pero que los muchos impactos positivos que generan para la sociedad, el bienestar de la gente y la reducción del riesgo es rentable. Debemos cuantificar los impactos positivos, dotarlos del valor que tienen, incluso ponerlos en euros, demostrando su viabilidad. El proyecto es ambicioso en las metodologías y las técnicas aplicadas, es innovador y provocador, ya que también vamos a calcular los costes de la inacción demostrando que actuar es más rentable que no hacerlo».

Todos los implicados en el proyecto Guardian señalaron el éxito del mismo ya que es un proyecto ambicioso, pionero y que cuenta con la confianza de Europa. Además, indicaron que el éxito del mismo radicará no sólo en la lucha contra los incendios forestales protegiendo el medio ambiente y la sociedad sino en que sea exportable y escalable a otros lugares de Europa que están en la misma situación que la zona del Parque Natural del Túria y la zona boscosa de La Vallesa.