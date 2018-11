Mónica Cruz: «Un buen café es mi cita perfecta»

Mónica Cruz asegura que es como un L'OR Expresso, sabe qué dar en cada situación. / LP La actriz y bailarinaha confesado recientemente en las redes sociales que hay un nuevo amor en su vida E.N. Domingo, 18 noviembre 2018, 01:10

Siempre que un personaje público tiene un nuevo amor se arma un gran revuelo en los medios de comunicación. Por eso ha sorprendido a todos la confesión de Mónica Cruz, que hace unos días desveló en redes sociales que estaba enamorada.

La actriz y bailarina aseguró en una foto en instagran que su nuevo amor tiene una personalidad «exótica», «irresistible» y le despierta cada mañana con un «aroma único», unas palabras que despertaron la curiosidad de todos sus fans. Ella misma fue la encargada de contar días después el nombre de su nueva pasión: el café premium L'OR Espresso.

En LAS PROVINCIAS hemos conversado con ella para hablar de esa nueva pasión, los amores de su vida y de su día a día.

- ¿Qué te enamora en la vida?

- Estoy completamente enamorada de la vida en sí. Pero actualmente, como dije hace poquito en redes sociales, me he enamorado del café L'OR. Siempre he sido amante del café y el aroma, y el sabor de L'OR me sedujo desde el primer momento que lo probé, por eso me atreví a contarlo a todos.

- ¿Qué lugar ocupa en tu vida la familia, el trabajo, la pareja…?

- Mi vida está ocupada al 200 por ciento por mi hija y después por mi trabajo. En este momento, par a mí lo más importante es la organización, para poder pasar la mayor parte del tiempo con mi hija y cumplir también con mis compromisos laborales.

- ¿Qué es lo que te ayuda a desconectar de la rutina?

- Después de un día duro de trabajo, lo que más me ayuda a desconectar y a escapar de la rutina es darme un buen paseo con mis perros, me encantan y me gusta mucho estar con ellos. También intento parar siempre 5 minutos al día para disfrutar de un buen café L'OR, es mi «cita» perfecta.

- Precisamente, hace poco has sido nombrada embajadora de L'OR, ¿qué es lo que más te gusta de él?

- Una de las cosas que más me ha enamorado de L'OR es que cuando me lo tomo, sé que me estoy tomando un buen café. Se nota por la calidad y la intensidad de sus sabores y esto hace que sea, como comentaba antes, uno de mis momentos favoritos del día. Disfrutar de un buen café como este es el momento que me dedico a mí misma para cuidarme y relajarme.

- ¿Qué te aporta ese momento?

- Me encanta, me relaja, me hace desconectar por un momento de todo, como te decía, es mi cita perfecta conmigo misma. Así que siempre tomo café por las mañanas, es algo que no me salto. Por mucho lío que lleve o muy temprano que me levante, siempre me reservo esos 5 minutos para disfrutar tranquila de una taza de café. Así me preparo para lo que viene... Después, a lo largo de la mañana además suelo tomar dos o tres que me aportan vitalidad.

- ¿Qué variedad te seduce más?

- Mi favorito es el L'OR Colombia, es un café con un sabor intenso al principio que te despierta y te pone alerta, pero después te deja un sabor muy agradable con toques de avellana, delicioso.

- En tus relaciones personales, ¿eres más intensa como el Onyx, pasional como el Ristretto, equilibrada como el Delizioso… O un poquito de cada cosa?

- Soy como L'OR espresso. Tienes que saber dar en cada instante lo necesario que requiere cada situación. Aunque soy una mujer muy intensa.

