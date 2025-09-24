Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los talleres organizados por EP Custom Rug. LP

El 'tufting' llega a Valencia

La técnica convierte lana y tela en alfombras personalizadas con ayuda de una pistola mecánica

María Agulló

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:58

La técnica del 'tufting', que convierte lana y tela en alfombras personalizadas con la ayuda de una pistola mecánica, se ha convertido en una de las tendencias creativas más populares entre los aficionados a las manualidades. En Valencia, esta tendencia también se ha hecho presente a través de la cooperativa EP Custom Rug, fundada por Emilie Claude y Pierre-Simon Storder, una pareja belga que ha convertido esta práctica artesanal en su proyecto común.

En su taller del barrio de La Zaidía, los participantes aprenden a manejar la pistola de 'tufting' en sesiones de dos horas y media y salen con una alfombra personalizada a su gusto. Los que practican esta técnica aseguran que resulta relajante y una vía de escape alternativa frente al estrés cotidiano. Emilie y Pierre, fundadores de este proyecto, afirman que «es un taller pensado para relajarse, olvidar la rutina y celebrar eventos, ya sea solo, en pareja, en familia o en grupos».

El público de EP Custom Rug es muy variado. Desde niños de ocho años hasta adultos mayores, aunque la franja más habitual se sitúa entre los 16 y los 45 años. «Recibimos gente de todo el mundo, pero sobre todo de la Comunitat Valenciana, y eso nos llena de orgullo», señalan Emilie y Pierre. Según la pareja, quienes se sienten más atraídos por los talleres son las personas creativas ya que el tufting, como la escultura, «permite una libertad total y solo tu imaginación es el límite».

EP Custom Rug abrió sus puertas en febrero de este año y, aunque todavía es un proyecto reciente, sus talleres y servicios ya han despertado un notable interés. La cooperativa está pensando nuevos proyectos y explorando colaboraciones, consolidándose poco a poco como un referente del 'tufting' en Valencia.

