Tecninau: Desde 2001 cuidando del mar, la educación y el compromiso cooperativo

Extras Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:00 Compartir

En 1999, un grupo de amigos decidió unir fuerzas para dar vida a un proyecto singular. Así nació Tecninau, una cooperativa que desde entonces gestiona las Escoles de la Mar de Benicàssim y Borriana, además de la Goleta Tirant Primer. Su propósito no era solo enseñar a navegar o a remar, sino ofrecer experiencias de convivencia y educación en valores en contacto directo con el mar.

«Montamos la cooperativa en 2001 y nos encargamos de la gestión de las Escoles de la Mar y de la Goleta Tirant Primer», recuerda Tàfol Martí, socio fundador. Más de dos décadas después, Tecninau sigue fiel a ese espíritu de servicio comunitario que define al cooperativismo.

Las actividades que ofrecen se desarrollan durante todo el año, aunque el verano concentra la mayor parte de su actividad. «Cada verano contratamos monitores que se incorporan solo en campaña, pero hay una plantilla fija que trabaja con nosotros durante todo el curso», explica Martí. A sus escuelas llegan estudiantes de colegios e institutos, públicos y privados, incluso grupos internacionales que encuentran en la convivencia y en el deporte náutico una forma diferente de aprendizaje.

La enseñanza va mucho más allá de las técnicas de vela o piragua. «Además de enseñar a navegar, intentamos concienciar sobre el cambio climático, los microplásticos o la importancia de cuidar nuestro entorno», cuenta el cooperativista. Para ello organizan talleres y actividades ligadas a la ecología y, aprovechando su ubicación en el puerto de Borriana, acercan a los alumnos a realidades tan actuales como los barcos de rescate humanitario que allí se preparan.

El mar, la educación y el compromiso social se dan la mano en una propuesta que combina deporte, naturaleza y sensibilización ambiental. La Goleta Tirant Primer añade otra dimensión: travesías más largas, con alumnos mayores, que permiten descubrir la navegación de altura y convivir durante días en el mar, reforzando vínculos y aprendizajes.

El presente de la cooperativa, sin embargo, también está marcado por los retos. En 2024 perdieron a dos socios fundamentales, Willy y Toño, cuya ausencia supuso un duro golpe. «Nuestro reto ahora es estabilizarnos tras esta pérdida y recuperar la solidez que teníamos para poder mirar hacia el futuro», confiesa Martí.

Pese a todo, Tecninau sigue creciendo. Algunos trabajadores de larga trayectoria ya han pasado a ser socios, consolidando el espíritu cooperativo y asegurando la continuidad del proyecto. La temporada de verano, señala, «ha estado muy bien y completa» y les ha dado fuerzas para seguir adelante.

Con humildad y tesón, Tecninau demuestra que otra forma de trabajar y educar es posible: en comunidad, desde la cooperación y con el mar como gran maestro.

Temas

Educación