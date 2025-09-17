Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle de una encimera de estilo 'river table' con efecto agua. LP

Roraima Eco y la apuesta por muebles únicos

La cooperativa familiar, formada por migrantes venezolanos, combina madera y resina epóxica para crear muebles sostenibles y exclusivos

María Agulló

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:00

A partir de lo que otros tiran, ellos crean piezas únicas y con un diseño exclusivo. Así comenzó el proyecto Roraima Eco Coop V. en Gandia hace dos años, cuando un grupo de migrantes venezolanos decidió poner en marcha una cooperativa basada en su experiencia en la ebanistería y el diseño de interiores. Su propuesta fue restaurar muebles desechados y fabricar nuevos, apostando por la economía circular y la sostenibilidad local.

Durante este tiempo, la cooperativa familiar integrada por Jesús Jiménez Duque, Rosa Colmenarez y Reina Jiménez ha llevado a cabo alrededor de 15 cocinas completas, además de múltiples encargos de carpintería para baños, salones y proyectos de interiorismo. Superada su etapa inicial, considerada la más complicada para cualquier empresa, han logrado consolidar su actividad en un sector marcado por su fuerte competencia.

Pero Roraima Eco no se ha limitado a la restauración de muebles. En estos dos años han apostado por incorporar técnicas poco comunes con el objetivo de conseguir diferenciarse. Esa búsqueda constante de innovación es la que les ha llevado a experimentar con nuevos materiales y definir su propio estilo.

Lo que distingue a esta cooperativa es su apuesta por un material poco habitual en España: la resina epóxica. Este compuesto, común en América, es un líquido que se endurece con gran resistencia y permite combinar madera, hierro y vidrio en un mismo diseño.

Entre sus trabajos destacan las denominadas 'river tables', encimeras y mesas donde la resina epóxica se vierte entre dos maderas naturales, creando el efecto visual de un cauce de agua que atraviesa la superficie. Para que el acabado sea realista, las tablas de madera conservan sus cantos naturales, lo que acentúa la sensación de que es un río en plena naturaleza. Este tipo de mobiliario se ha convertido en una tendencia emergente, sobre todo para quienes buscan piezas únicas y de carácter artesanas. Además de su valor estético, la resina epóxica aporta durabilidad y resistencia, garantizando muebles exclusivos que perduran en el tiempo.

Actualmente, Roraima Eco Coop. V. colabora con Leroy Merlín a través de Hogami, la plataforma de servicios de hogar que conecta a profesionales con clientes. Gracias a este acuerdo, la cooperativa ha conseguido llegar a nuevos encargos y disponer de un escaparate más amplio para dar a conocer su trabajo Para Jesús Jiménez, maestro artesano, esta colaboración supone un «impulso importante» para su proyecto, que busca establecerse en el mercado valenciano y abrirse paso frente a la competencia.

