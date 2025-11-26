Requena impulsa la promoción y valorización del cava valenciano

María Agulló Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00 Compartir

El cava, esa bebida burbujeante y festiva que acompaña los momentos más especiales, ha afrontado este año un escenario complejo, marcado por diversas coyunturas internacionales, como los aranceles y los conflictos en el continente europeo, que han puesto a prueba la competitividad de los productores nacionales en el mercado global. Sin embargo, la décima edición de la Feria del Cava Valenciano, organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, demostró que este espumoso continúa siendo una bebida estrella para brindar estas navidades con más de 10.000 copas servidas del 21 al 23 de noviembre en el Mercado de Colón.

Gracias a sus suelos de excepcional calidad y al clima de Requena, se obtienen uvas extraordinarias que dan lugar a espumosos frescos y elegantes, convirtiendo a esta región en la cuna de algunos de los mejores cavas. La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que reúne a un buen número de bodegas con amplia trayectoria y prestigio, trabaja para dar a conocer la selección de los mejores cavas de la Comunitat Valenciana y defender el cava como patrimonio cultural y gastronómico de nuestro país.

En esta edición, estuvieron presentes las siete bodegas que forman parte de la asociación: Coviñas, la principal cooperativa vitivinícola de la zona, junto a Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria. Además, con motivo del evento, varios locales del Mercado Colón prepararon una oferta especial de pinchos y tapas gourmet para maridar los cavas de Requena presentes en la feria.

El evento contó con el patrocinio y colaboración de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, la Generalitat Valenciana, Cajamar y BMW Marcos Automoción.

Aula, apuesta de Coviñas

Coviñas, primera cooperativa valenciana en integrarse en el grupo de bodegas certificadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, elabora sus espumosos mediante el método tradicional de segunda fermentación en botella. Este año, la bodega participó con su gama Aula, una línea dirigida especialmente a la hostelería y que reúne algunas de sus referencias más representativas: Aula Brut, un cava fresco, equilibrado y aromático; Aula Brut Nature Reserva, complejo, fino y con marcada personalidad, con más de 18 meses de crianza en la botella; y Aula Brut Rosé, reconocido por su intensidad cromática y su expresividad aromática.

Francisco Carracedo, jefe de Ventas Nacional de Coviñas, afirma que «la acogida del público hacia los cavas de la gama Aula en esta edición fue realmente espectacular. Siempre gustan mucho pero esta vez el que más impacto ha generado es el Aula Brut Rosé, porque es perfecto para tomar solo o acompañado de aperitivos». En cuanto al Aula Brut y al Aula Brut Nature Reserva, Carracedo explica que son ideales para maridar con pescado, marisco o carnes suaves, ofreciendo una propuesta completa para diferentes momentos gastronómicos.

Respecto a las expectativas para la campaña de este año, Carracedo señala que, «con la gama Aula, afortunadamente, año tras año experimentamos un crecimiento anual sostenido entre el 3% y el 6%». «Este año, basándonos en los pedidos que ya tenemos en marcha, estimamos que el incremento se acercará al segmento del 6%. Por lo tanto, se prevé una campaña muy positiva, incluso excepcional, para nuestro cava», incide el jefe de Ventas Nacional de Coviñas.

Otras iniciativas

Además de la Feria del Cava Valenciano, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena impulsa otras actividades de promoción para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de los cavas valencianos. Entre ellas destaca el próximo Festival del Cava, que se celebrará en el espacio gastronómico Mercaders-Cabanyal de València. Según Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, este evento es «un poco más informal que el de Mercado de Colón, con una oferta gastronómica variada diseñada para que asista un público más joven».

El festival incluirá catas temáticas los días 26 y 28 de noviembre, y un tardeo el sábado 29, donde los asistentes podrán degustar los cavas elaborados por las bodegas de la asociación.

En esta línea, la presidenta afirma que el objetivo de la asociación es «la promoción y valorización del cava producido en Requena, defendiendo su posición y valor dentro de la Denominación de Origen Cava».

Ampliar Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. LP Rebeca García: «La subida de precios del año pasado ha tenido efectos más duros en 2025» El sector del cava valenciano ha vivido un año especialmente desafiante debido al incremento de los costes de la materia prima. Según explica Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, «la subida de precios del año pasado ha tenido efectos más duros en 2025». Este alza se debe principalmente a la sequía, que elevó el coste de la uva destinada a la elaboración del cava. García subraya que esta situación ha afectado de manera especial al mercado internacional. «El mercado exterior es mucho más sensible al precio, y esto ha afectado al número de unidades vendidas de cava de Requena.

Ampliar Francisco Carracedo, jefe de Ventas Nacional de Coviñas. LP Francisco Carracedo: «El consumo de cava se está desestacionalizando» El consumo de cava en España está experimentando una evolución notable. En concreto, Francisco Carracedo, jefe de Ventas Nacional de Coviñas, señala que «el consumo de cava se está desestacionalizando». Aunque la mayoría de las ventas se concentran en las fechas navideñas, por el tradicional brindis de fin de año, «los españoles hemos ido cambiando poco a poco nuestros hábitos», añade Carracedo. Actualmente, el cava se consume también durante comidas y aperitivos, no solo para brindar con los postres de grandes celebraciones. A pesar de este cambio en los hábitos, Carracedo detalla que «la Navidad continúa siendo la temporada más fuerte para la venta de cava, tanto por los brindis como por su popularidad como artículo de regalo».