Proyectos inclusivos centran las jornadas 'Inspira't amb l'Economia Social i Solidària'
Los encuentros se celebrarán el 1 y 4 de octubre en Castellón de la Plana
María Agulló
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 05:59
El Espai Colaboratiu L'Andana de Castellón acogerá los próximos 1 y 4 de octubre las jornadas 'Inspira't amb l'Economia Social i Solidària', impulsadas por Cooperativa Transversal. El encuentro busca acercar a la ciudadanía experiencias que muestran que otro modelo económico es posible, a través de proyectos que trabajan en ámbitos como el feminismo, el antirracismo, la inclusión social y la sostenibilidad.
L'Andana, inaugurado en junio, es un espacio colaborativo abierto a autónomos y colectivos con iniciativas sociales y medioambientales. El proyecto se enmarca dentro de 'Tejiendo Derechos', programa financiado por la Unión Europea y la organización Oxfam Intermón que, en el barrio castellonense de Cremor, ha detectado necesidades comunitarias como la creación de espacios para la salud mental compartida. Desde allí, se ofrece formación y acompañamiento a emprendedores en antirracismo, psicología con perspectiva de género y economía social, con especial atención a la juventud y a la población migrante.
«Queremos generar un ecosistema de economía social y solidaria que permita intercooperar y crear sinergias», explica Anna Peñalver, impulsora de este proyecto. La intención es acercar a las personas emprendedoras que ya han recibido acompañamiento a proyectos inspiradores que se han consolidado en otros territorios.
La primera cita será el miércoles 1 de octubre, desde las 18 horas, con iniciativas que combinan activismo y cultura desde diferentes perspectivas de actuación. En concreto, se contará con la participación de La Raposa, un bar vegano y librería feminista que se ha consolidado como espacio de encuentro en Barcelona; Espai La Tregua, un colectivo antirracista que utiliza el arte como herramienta de transformación social; La Creatura Re[d]productora Feminista, entidad formada por mujeres, personas trans y no binarias que acompañan a migrantes en sus procesos administrativos; y Bertindasun Proiektuak, una consultora que trabaja la igualdad real de género implicando en ello a los hombres en este reto.
El sábado 4 de octubre se dará visibilidad a proyectos que convierten la economía en un motor de inclusión. Intervendrán, enter otros proyectos, Top Manta, una marca de ropa impulsada por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y que ha convertido la moda en altavoz contra la precariedad del colectivo migrante; o Bizin, una asesoría estratégica en accesibilidad que plantea el diseño desde una mirada anticapacitista.
El título de las jornadas, 'Inspira't amb l'Economia Social i Solidària', refleja el espíritu de la cooperativa: mostrar que otra forma de organizarse económicamente es posible.
