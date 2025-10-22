Pasos para modernizar el registro autonómico de cooperativas

María Agulló Miércoles, 22 de octubre 2025, 05:57 Compartir

La Comunitat Valenciana avanza hacia la modernización y digitalización de los trámites registrales de las cooperativas. La Generalitat ha sacado a información pública el borrador del nuevo Reglamento del Registro de Cooperativas, una norma que sustituirá al Decreto 136/1986.

El texto, elaborado por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, desarrolla las modificaciones introducidas por la Ley 5/2025, que ya reformó la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y suprimió la presentación en papel de documentación en el registro. El objetivo es digitalizar por completo los procedimientos y simplificar su tramitación, adaptando el sistema cooperativo valenciano a la administración electrónica. De esta forma, se actualizan de manera integral los procedimientos de constitución, inscripción, calificación, depósito de cuentas y certificación de las cooperativas.

Entre las medidas incluidas figura la regulación de los procedimientos de reconocimiento de cooperativas sin ánimo de lucro, de iniciativa social o de utilidad pública, para simplificar los trámites y reducir la carga administrativa. A ello se suma el refuerzo de los principios de publicidad, legalidad, prioridad y tracto sucesivo, junto con la ampliación de los libros oficiales y la plena validez jurídica de las certificaciones y notas simples digitales.

El registro se organizará como una herramienta única para toda la Comunitat Valenciana, aunque contará con una estructura descentralizada formada por una oficina central y tres oficinas territoriales en Valencia, Castellón y Alicante. Las tres sedes deberán estar conectadas y compartirán un mismo sistema de gestión para asegurar la compatibilidad de los sistemas.

Aparte de simplificar y agilizar los trámites administrativos, la herramienta informática para el nuevo Registro de Cooperativas prevé la prestación de asistencia jurídica por parte de los registradores mercantiles. Además, la propuesta incorpora una función consultiva que permitirá a la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (Concoval) plantear consultas al registro y las respuestas de interés general se harán públicas públicas.

