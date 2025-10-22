Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de una cooperativa dedicada a vivienda sostenible. LP

Pasos para modernizar el registro autonómico de cooperativas

El borrador del nuevo reglamento digitaliza y agiliza la gestión registral del sistema

Imagen patrocinio

María Agulló

Miércoles, 22 de octubre 2025, 05:57

La Comunitat Valenciana avanza hacia la modernización y digitalización de los trámites registrales de las cooperativas. La Generalitat ha sacado a información pública el borrador del nuevo Reglamento del Registro de Cooperativas, una norma que sustituirá al Decreto 136/1986.

El texto, elaborado por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, desarrolla las modificaciones introducidas por la Ley 5/2025, que ya reformó la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y suprimió la presentación en papel de documentación en el registro. El objetivo es digitalizar por completo los procedimientos y simplificar su tramitación, adaptando el sistema cooperativo valenciano a la administración electrónica. De esta forma, se actualizan de manera integral los procedimientos de constitución, inscripción, calificación, depósito de cuentas y certificación de las cooperativas.

Entre las medidas incluidas figura la regulación de los procedimientos de reconocimiento de cooperativas sin ánimo de lucro, de iniciativa social o de utilidad pública, para simplificar los trámites y reducir la carga administrativa. A ello se suma el refuerzo de los principios de publicidad, legalidad, prioridad y tracto sucesivo, junto con la ampliación de los libros oficiales y la plena validez jurídica de las certificaciones y notas simples digitales.

El registro se organizará como una herramienta única para toda la Comunitat Valenciana, aunque contará con una estructura descentralizada formada por una oficina central y tres oficinas territoriales en Valencia, Castellón y Alicante. Las tres sedes deberán estar conectadas y compartirán un mismo sistema de gestión para asegurar la compatibilidad de los sistemas.

Aparte de simplificar y agilizar los trámites administrativos, la herramienta informática para el nuevo Registro de Cooperativas prevé la prestación de asistencia jurídica por parte de los registradores mercantiles. Además, la propuesta incorpora una función consultiva que permitirá a la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (Concoval) plantear consultas al registro y las respuestas de interés general se harán públicas públicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  4. 4

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  5. 5 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  6. 6

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  7. 7 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  8. 8

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  9. 9 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  10. 10

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pasos para modernizar el registro autonómico de cooperativas

Pasos para modernizar el registro autonómico de cooperativas