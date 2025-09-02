MASSA SALVATGE DA VOZ A LA INFANCIA CON EL ARTE La cooperativa une arte y educación para impulsar la participación desde una mirada antiadultista en barrios e instituciones

La historia de Massa Salvatge Coop.V. es la de un grupo de personas que decidió transformar su forma de trabajar para crear un proyecto colectivo. Nació como asociación, vinculada al espacio comunitario Escuela Meme en Valencia, pero hace ya unos cinco años tomó la forma de cooperativa. «Al principio éramos tres, cada una con su propio trabajo como autónoma, y decidimos unirnos para poner en común nuestras disciplinas y generar un proyecto compartido», recuerda Alba Oller, una de las socias fundadoras. Massa Salvatge es una cooperativa de arte y educación que desarrolla proyectos de mediación cultural, formación e investigación en museos, barrios e instituciones. Su seña de identidad es trabajar desde una perspectiva antiadultista, cuestionando los privilegios de las personas adultas y reivindicando el derecho de las infancias y adolescencias a participar en la vida cultural. «Siempre buscamos legitimar su punto de vista y generar espacios donde sus opiniones sean tenidas en cuenta de verdad», subraya Oller.

Entre sus iniciativas destaca Escolar a tu Barrio, un proyecto en el que los niños y niñas cartografiaron su propia ciudad para mostrar cómo la perciben desde su propia mirada. También han llevado a cabo propuestas en museos, como una acción que transformó las salas en un lugar más colorido y acogedor, o el Libro Rojo de Lecciones, que sirvió para cuestionar dinámicas naturalizadas en institutos. «A veces son pequeños cambios, como repensar la disposición de un patio escolar, el comedor o la cafetería, pero tienen un gran valor porque muestran que otra forma de hacer es posible», explica la socia de esta cooperativa que no se limita a Valencia.

En los últimos años, ha ampliado horizontes y trabaja en proyectos en otras comunidades autónomas e incluso fuera de España. «Eso nos permite no depender solo de la política cultural local y conocer otros contextos», señala Oller.

Entre sus retos de futuro está aumentar el equipo de trabajadoras y consolidar una mayor estabilidad laboral.

Además de proyectos pedagógicos, Massa Salvatge apuesta por la investigación y la creación de herramientas para pensar colectivamente. En los próximos meses lanzarán un juego de mesa fruto de un trabajo sobre antiadultismo en espacios culturales, con la intención de abrir la reflexión a un público más amplio.

La cooperativa sigue creciendo con la convicción de que el arte puede ser una herramienta de transformación social. «Creemos que las infancias y adolescencias deben ser parte de la cultura, no solo espectadoras, y que su voz tiene que estar presente en los museos, en los barrios y en la educación», concluye.