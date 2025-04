«Luchamos por un aceite de calidad que lleve nuestro sello por toda la provincia»

Redacción. VALENCIA Martes, 1 de abril 2025, 23:51 Compartir

La Cooperativa Agrícola Santa Bárbara de Higueruelas, con más de 70 años de historia, mantiene vivos sus valores fundacionales: calidad, esfuerzo colectivo y arraigo local. Su presidente, Rafael Díaz Cortés, repasa la evolución, los retos y el compromiso social de la entidad.

-La cooperativa celebra ya más de 70 años de historia. ¿Qué valores fundacionales diría que siguen vigentes hoy en día?

-Considero que los valores fundacionales siguen siendo los mismos que había entonces cuando nuestros antepasados hicieron la cooperativa porque querían poner en valor la calidad del aceite de las aceitunas de Higueruelas por la altura a la que nos encontramos, que es sobre 700 metros. Al ser un terreno de secano no sale mucha producción, pero estamos consiguiendo una gran calidad de aceite y es lo que queremos preservar.

-¿Cómo ha evolucionado la cooperativa y sus instalaciones a lo largo de los años?

-La cooperativa ha evolucionado exactamente igual que evoluciona la vida real porque cuando se hicieron las primeras instalaciones, pues eran con los rulos; es cierto que no iban tirados por caballerías, pero se manipulaba todo mucho. Era todo manual y, lógicamente, llegó un momento que eso no estaba permitido por lo que hubo que hacer unas instalaciones nuevas que son de las que actualmente disponemos.

-¿Qué papel juega la Cooperativa Santa Bárbara en la vida económica y social de Higueruelas y su comarca?

-Cabe señalar que debido a que no tenemos una gran producción, en la vida económica del municipio nuestro papel no es excesivamente relevante, pero creemos que en la vida social de Higueruelas sí porque nos relacionamos mucho, tanto en la campaña del aceite como en la precampaña y en la postcampaña, la preparación, la recolección, el envasado, etcétera. Creemos que estamos haciendo una buena labor.

-¿Qué tipo de cliente es el principal consumidor de vuestros productos embotellados? ¿Y cuál es el canal de venta más importante?

-El mayor cliente que tenemos son los propios socios de la cooperativa. Realmente nosotros fabricamos aceite para el consumo propio de los socios y cuando hay excedente, que suele haber en algunos años, es cuando se saca la venta al público. Lo cierto es que la venta de nuestro aceite es fácil porque la calidad de nuestro producto es conocida y realmente estamos trabajando para cumplir con todas las exigencias que el mercado nos demanda.

-¿Qué estrategias siguen para equilibrar la venta a granel y la venta embotellada bajo marca propia?

-Debemos decir que a granel se vende muy poquito porque el embotellado, como decía antes, es para el consumo propio de cada socio, y la gente que conoce la calidad del aceite que se fabrica en Higueruelas viene a propósito a comprarlo. Lo cierto es que no seguimos ninguna estrategia, por el volumen que manejamos no es necesario plantearnos una estrategia de venta.

-¿Cómo se ha integrado la producción ecológica en la gama de productos?

-Años atrás estuvimos intentando la producción ecológica porque teníamos la almazara calificada para producir aceite virgen extra ecológico, pero nos falta cantidad, nos falta producción. La almazara, en definitiva la cooperativa, no se puede mantener solamente con la producción de la zona de Higueruelas y tenemos que echar mano de los pueblos limítrofes. Entonces no podemos controlar el que sea aceite virgen extra, o sea, ecológico.

-¿Qué importancia tiene para la cooperativa su pertenencia a la D.O. Valencia y su integración en el enoturismo del Alto Turia?

-Lo cierto es que nuestra cooperativa no tiene noticias de la Denominación de Origen Valencia en cuanto al aceite desde hace unos cinco o seis años. Simplemente, dejamos de tener contacto con ellos y no tenemos respuesta ni noticias sin saber por qué. Es importante tener el respaldo de una Denominación de Origen, pero como comentaba, no sabemos nada de la DO Valencia en cuestión de aceite.

-En más de 70 años de historia, ¿cuáles diría que han sido los grandes hitos de la cooperativa?

-Los grandes hitos de la cooperativa han sido, como decía antes, pasar de tener una almazara manual a unas instalaciones nuevas y modernas que cumplían la normativa. Esto supuso para la cooperativa mucho esfuerzo y una gran inversión económica por parte de los socios. Estamos muy orgullosos de haberlo conseguido, ya que nos ha llevado a donde estamos actualmente.

- ¿Qué retos y oportunidades ve de cara al futuro para una cooperativa como la vuestra en el entorno rural actual?

-Somos un pueblo pequeño, tenemos una producción reducida y una almazara pequeña, por lo que los pasos que se están dando es el tú a tú, el boca a boca. Los jóvenes están viendo que estamos luchando por una cooperativa, por sacar un producto de calidad, por poner nuestro nombre en el aceite de la comarca y, en definitiva, en el aceite de la provincia. Considero que lo más importante es que luchamos por un aceite de calidad que lleve nuestro sello por toda la provincia.