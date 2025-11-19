«Lanzar un aceite bajo la marca Venta del Puerto es todo un reto» El presidente de la Cooperativa La Viña, José Fita, destaca la apuesta por la calidad con el lanzamiento de su nuevo producto

La Cooperativa de La Viña, fundada en 1945, se ha consolidado como un referente en la producción vitivinícola gracias a la dedicación y esfuerzo de sus socios. A lo largo de los años, ha experimentado un crecimiento constante en número de asociados y en volumen de producción, posicionándose en el mercado con vinos de alta calidad. Algunos de sus productos más destacados, como Venta del Puerto Nº12, Venta del Puerto Nº18, Juan de Juanes o El Enhebro tinto, han recibido múltiples medallas de Oro en prestigiosos certámenes internacionales. Ahora, La Viña da un paso más con el próximo lanzamiento de un aceite prémium, bajo la reconocida marca Venta del Puerto.

-¿Qué impacto ha tenido en La Viña el éxito de Venta del Puerto?

-En los últimos años, Venta del Puerto se ha convertido en la marca más conocida de La Viña y sigue consolidándose. Hace un año presentamos Venta del Puerto Nº 5, que ha reforzado la familia junto a los otros dos vinos, el Nº 12 y el Nº 18. Estamos muy contentos con la evolución que está teniendo la marca. En este sentido, quiero agradecer especialmente al consumidor valenciano por la gran apuesta que ha hecho por nuestros vinos. Durante años, notamos que a los valencianos les costaba consumir nuestros productos, ya que habían otros más reconocidos de diferentes denominaciones de origen. Ahora, en nuestro caso, con Venta del Puerto estamos muy satisfechos porque el consumidor ha probado nuestros vinos, le han gustado y está apostando firmemente por ellos.

-¿Cómo ha sido el año 2025 en términos de ventas y comercialización de los vinos que produce La Viña?

-Estamos en contacto y en conversaciones con bodegas no solo de Valencia, sino de toda España, y hay una preocupación general porque el consumo de vino está bajando de manera importante. Esto nos afecta mucho. Puede que no hayamos sabido conectar con las nuevas generaciones para mostrarles que el vino es un buen producto que, de hecho, es considerado un alimento más que una bebida alcohólica. Sin embargo, las generaciones jóvenes pueden preferir otras bebidas. Creemos que esto se debe en parte a la gran cantidad de ofertas y variedades de otras bebidas. Pero los datos nos indican que, con cada generación que desaparece, también desaparece una generación consumidora de vino. En La Viña hacemos todo lo posible para complementar nuestra oferta y satisfacer a todos los consumidores. Por ejemplo, el año pasado lanzamos como novedad los vinos sin alcohol. Actualmente contamos con un blanco, un tinto y un rosado sin alcohol, pensados para quienes, por razones personales o profesionales, no pueden consumir alcohol. Además, en el sector no paramos de organizar ferias en las que mostramos a los consumidores lo que hacemos.

-La Viña ha sacado al mercado su nuevo aceite. ¿Qué fases se han llevado a cabo para lanzarlo?

-Consideramos que podíamos crear un producto bajo el paraguas de la marca Venta del Puerto, orientado a un segmento prémium, que realmente se distinga del resto de aceites del mercado. El aceite ya está elaborado, preparado y durante las últimas semanas hemos terminado los detalles del embotellado. Vamos a empezar por presentarlo a nuestros socios y a difundirlo a través de nuestras redes sociales para darlo a conocer. Yo ya lo he probado y puedo asegurar que no va a defraudar. Además, los profesionales que participaron en la cata también quedaron muy satisfechos. Sin duda, estará a la altura de la calidad que caracteriza a los vinos de Venta del Puerto.

-¿Cómo gestionan en la cooperativa la materia prima con la que se produce el aceite?

-El producto proviene exclusivamente de nuestros socios y es todo variedad autóctona de la zona. El equipo técnico ha seleccionado cuidadosamente las parcelas para este aceite, destinando las mejores aceitunas. El departamento también ha cuidado al máximo la elaboración, para garantizar un aceite que no va a decepcionar.

- ¿Qué productos relacionados con el aceite ofrece La Viña?

-Hasta ahora, contábamos con un aceite bajo otra marca menos conocida, El Sierro. Aunque es un buen producto, no tiene el carácter prémium, la selección ni el mimo que caracteriza a este nuevo aceite. Además, también vendemos aceite en garrafas típicas de cinco litros y a granel. Cabe destacar que este año está siendo muy bueno, no hablo ahora del aceite prémium, sino del resto de aceites que ya estamos comercializando. La calidad de esta campaña está siendo excelente, posiblemente gracias a la ausencia de lluvias, que suelen provocar humedades y hongos. Esta sequedad está favoreciendo notablemente la calidad del aceite.

-¿Qué distingue al nuevo aceite que va a comercializar La Viña?

-Lo principal es la selección en campo. Partimos de una selección en campo muy rigurosa. Las parcelas y zonas en que los técnicos han considerado que la oliva estaba en mejores condiciones. Eso es la base. Si entra un buen producto, es muy fácil hacer el producto final. Entonces, a partir de una selección muy rigurosa en campo, luego en las instalaciones, la forma de trabajar estas olivas también ha sido muy especial ya que es una cantidad mucho más pequeña y estaban todas las instalaciones a disposición de esta cantidad para hacer todo el seguimiento de calidad, para que el producto resultante sea prémium.

-¿Dónde se puede comprar este aceite?

-Ahora que ya está listo, se va a comercializar primero en nuestra tienda, tanto física como online, al igual que el resto de nuestros productos. Este año, al ser un nuevo lanzamiento, la cantidad será limitada, ya que queremos evaluar la penetración en el mercado. Lo más sencillo para el consumidor es adquirirlo a través de nuestra página web.

-¿Qué volumen de producción se maneja para esta campaña?

-No podría decírtelo con exactitud, pero alrededor de 6.000 litros, es decir, unas 10.000 botellas pequeñas para el lanzamiento de este año. Esperamos que el resultado sea satisfactorio, de forma el año que viene incrementaríamos la cantidad. Pero nos gusta ser prudentes porque es un producto que cuesta mucho de elaborar por el seguimiento, los medios, de personas y técnicos.

-¿Qué retos han enfrentado para sacar adelante este proyecto?

-El tema técnico es lo que más ha costado. Las instalaciones ya las teníamos, el producto original, las aceitunas, las tenemos también. Es un aspecto puramente profesional de los técnicos. Hemos viajado a Andalucía, por las almazaras de prestigio, para informarnos y saber cómo podíamos sacar adelante este proyecto. Y vimos que el principal reto lo tenían los profesionales, porque ya se disponía de la materia prima y las instalaciones.

-¿Cómo influye el reconocimiento de los vinos en la decisión de lanzar ahora un aceite bajo la misma marca?

-Lanzar un aceite bajo la marca Venta del Puerto es todo un reto. Pero también lo fue el año pasado, cuando presentamos el Venta del Puerto Blanco Nº 5. Tuvimos nuestras dudas, ya que la marca es muy conocida por su vino tinto. Sin embargo, un año después, ese lanzamiento ha demostrado funcionar muy bien, con una demanda creciente que agota cada envasado que se produce. Lo mismo con el aceite. Es un desafío, y aunque aún no sabemos cómo se desarrollará ni qué acogida tendrá, confiamos en que la calidad de la marca respalde este nuevo producto.