Kaki, fruta de otoño por excelencia en la Ribera del Xúquer

El mes de octubre marca el inicio de la campaña del caqui, una fruta que en pocos años ha pasado de ser un cultivo minoritario a convertirse en una de las referencias agrícolas del otoño en la Comunitat Valenciana. Su consolidación en los mercados europeos se debe tanto a la calidad del producto como al trabajo de las cooperativas que lo producen y comercializan.

Aunque la variedad dominante autóctona de la Comunitat Valenciana es la denominada Rojo Brillante, la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (Canso), de L'Alcúdia, ha irrumpido en el mercado con el kaki Oreto, avalado con el sello Sabor del Año 2025. Este distintivo reconoce las cualidades del fruto en parámetros como el sabor, la textura, el aroma y el aspecto.

El kaki Oreto es fruto del convenio de colaboración que Canso mantiene desde hace dos décadas con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), orientado al desarrollo de nuevas variedades adaptadas a las demandas del mercado. En este caso, la novedad radica en que se trata de una variedad temprana, que permite iniciar la campaña en septiembre y ampliar el calendario de comercialización. Con esta innovación, Canso impulsa el valor del producto local y mejora las condiciones económicas del sector.

En esta campaña, el kaki Oreto se ha cultivado en unas 550 hanegadas, con una producción estimada de 300.000 kilos. Canso, que este año celebra su 115 aniversario, cuenta con más de 1.600 socios y hasta 2.000 trabajadores en plena campaña, consolidándose como una de las cooperativas de referencia en la Ribera Alta. Además del kaki, la cooperativa produce distintas variedades de cítricos y frutas de hueso como el albaricoque, la ciruela, la nectarina y el paraguayo. Esta diversidad de cultivos permite aprovechar los distintos periodos de recolección.