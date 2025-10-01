Green Fruits ofrece seguridad y competitividad a los productores

María Agulló Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:16 Compartir

Ganar tamaño, eficiencia y capacidad de competir fueron las razones que impulsaron el origen de Green Fruits Coop. V como cooperativa de segundo grado en 2018. Fue entonces cuando la Cooperativa Citrícola de La Safor de Gandia, S.A.T. Novacitrus de Oliva y la Cooperativa Agrícola de Pego decidieron unir fuerzas bajo un paraguas común. «Empezamos siendo tres, cada uno con su almacén y su manera de trabajar. Pero pronto vimos que no teníamos suficiente espacio para poder trabajar en volumen», afirma Josep Vicent Salort, presidente de Green Fruits.

La oportunidad de dar ese salto llegó en 2021 con la integración de Copal, la cooperativa de Algemesí. Su almacén de gran capacidad permitió a Green Fruits resolver el problema de espacio y ganar en eficiencia. Con esta incorporación, cerraron los almacenes de Gandia y Oliva, y la actividad se concentró en el almacén de Algemesí y en el de Pego, destinado exclusivamente a la producción de clementinas. En 2023 se incorporó la cooperativa hortofrutícola de Alzira, Alzicoop y, al año siguiente, Soex-2 pasó de ser intercooperadora a integrarse como socia.

En el ejercicio de 2023-2024, Coalmar y Green Fruits firmaron un acuerdo de colaboración para sumar fuerzas. De esta forma, Green Fruits comercializa toda la producción de cítricos de Coalmar, que a su vez pasa a gestionar la fruta de hueso de Green Fruits.

Igualdad entre socios

La cooperativa opera bajo una dirección única y un Consejo Rector formado por doce miembros, dos de cada cooperativa integrada, lo que asegura representatividad sin dispersar decisiones. Para integrarse en Green Fruits, cada cooperativa debe someter su adhesión a la aprobación de su asamblea.

Una vez validada, la entrada se formaliza con el mismo capital que ya aportaron las demás, garantizando igualdad de condiciones entre socios, sin importar el tamaño o el número de productores que aporte cada entidad. «Dentro de la cooperativa todos somos iguales, pero sin perder la identidad de cada una. Todos pagan el mismo capital. Porque Green Fruits no liquida a las cooperativas, liquida directamente a los socios productores. Por eso, todos los socios reciben la misma liquidación, independientemente del volumen de su cooperativa», detalla Salort.

Una vez formalizada la integración, cada cooperativa cede en alquiler sus instalaciones a Green Fruits para un uso prolongado. La cooperativa de segundo grado asume el coste del arrendamiento y, en caso necesario, adapta o moderniza la maquinaria para adecuarla al trabajo. Así lo explica el presidente de Green Fruits: «Funcionamos como una cooperativa, pero lo que pretendemos es sacar la mayor rentabilidad a nuestros socios. Para ello reducimos gastos, concentramos instalaciones y hacemos que sean más eficientes. Así conseguimos que los productores reciban una mejor liquidación por su fruta».

Volver a creer

Los socios productores de Green Fruits, al integrarse en la cooperativa de segundo grado, ganan en capacidad de negociación, reducen costes y reciben una liquidación más justa por su fruta. La mejora es evidente debido a que muchos productores que en su día abandonaron las cooperativas por falta de rentabilidad han decidido volver, convencidos de que el modelo de Green Fruits les ofrece una opción más segura y competitiva.

«Cuando nació Green Fruits, el sector vivía un momento complicado. Muchos productores habían perdido la confianza en sus cooperativas porque no veían resultados. Ahora estamos viendo el efecto contrario. Vuelven a confiar porque ven que recogemos y liquidamos a precios competitivos y, si no fuera así, no volverían», argumenta el presidente de Green Fruits. Para él, esta es la prueba de que el modelo funciona: «La gente vuelve porque sabe que aquí defendemos su fruta».

Crecer sin detenerse

El balance del último ejercicio refleja el éxito de este modelo intercooperativo. Green Fruits cerró 2023-2024 con una facturación de 67 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,8% respecto al ejercicio anterior. En volumen comercializado, se alcanzaron los 107 millones de kilos.

Pero la intención no es mantenerse estático. «El reto es no parar. En cinco años tenemos que doblar la cifra de kilos. Estamos en una línea ascendente y debemos aprovecharla, porque si nos conformamos corremos el riesgo de quedarnos atrás», subraya Salort.

En junio, la cooperativa celebró su primera convención de socios y trabajadores bajo el título 'Nuestro Valor: Integrar para Consolidar el Futuro'. Una jornada en la que se debatió sobre las fortalezas y desafíos que ofrecen la integración e intercooperación entre cooperativas. «El futuro pasa por seguir unidos. Cuanto más grandes seamos, más rentables podremos ser para nuestros socios. Ese es nuestro compromiso», concluye el presidente de Green Fruits.

Ampliar Josep Vicent Salort, presidente de Green Fruits. LP Josep Vicent Salafort, presidente de Green Fruits: «Cuanto más integrados, más fuerza tendremos» -¿Cuál es el propósito de Green Fruits? -Cuanto más integrados estemos y más unidos trabajemos con un objetivo claro, más fuertes seremos y mejor podremos defender a nuestros productos frente a la competencia. Y nuestra competencia son las grandes multinacionales y los fondos de inversión. -¿Cómo consigue Green Fruits optimizar costes y eficiencia? -En Green Fruits nos centramos principalmente en la producción de nuestros socios, pero no contamos con un equipo de ventas propio. Para ello, contamos con la ayuda de Anecoop, que comercializa nuestras frutas y hortalizas. Nuestro modelo es complementario: mientras nosotros producimos, Anecoop se encarga de colocar la fruta en el mercado con su equipo de ventas . Gracias a esta cooperación, no tenemos los costes que supondría mantener un equipo comercial propio, lo que nos permite ser más eficientes y centrarnos en garantizar la mejor liquidación a nuestros socios.

