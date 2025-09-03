El equipo solidario de Cajamar apoya a Per Ells

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:00 Compartir

El compromiso social de los trabajadores de Grupo Cajamar ha vuelto a hacerse visible en Turís. A través de su Equipo Solidario, la entidad ha destinado 3.000 euros a la asociación Per Ells-Persones amb diversitat funcional intelectual, con el objetivo de apoyar su proyecto 'Respiros vacacionales para personas con diversidad funcional e intelectual'. Una propuesta que mejora la calidad de vida de las personas asociadas y ofrece también a sus familias unos días de descanso y alivio.

La entrega del donativo se celebró en la sede de la asociación. Allí estuvieron presentes su presidenta, Pilar Añón; el director de Desarrollo Profesional de Grupo Cajamar, José Mateos-Aparicio, y el director general de Caixaturís, Juan Manuel Muñoz, quien en calidad de miembro del Equipo Solidario presentó el proyecto como candidato a la ayuda. También se sumaron miembros de la asociación y el presidente de Caixaturís, Jaime Pastor.

Además de esta donación, en el primer semestre el Equipo Solidario Grupo Cajamar ha apoyado otros tres proyectos elegidos por votación de los empleados: 'Autismo: inclusión social a través de la actividad física y el deporte', impulsado por Asociación ALTEA (Almería Trastorno del Espectro Autista), al que han destinado 10.000 euros; 'La Enfermedad de Alzheimer: Un esfuerzo compartido' puesto en marcha por la Asociación Alzheimer Nueva Vida con una donación de 3.000 euros; y 'Viaje hacia la vida', que desarrolla la Fundación Tierra de Hombres España, con 1.470 euros.

El importe donado viene de las aportaciones realizadas por los propios empleados de Grupo Cajamar, a las que se añade un refuerzo adicional de la entidad. Desde 2008, esta iniciativa altruista ha hecho posible la financiación de 59 proyectos con una aportación acumulada cercana a los 638.000 euros.

En esta ocasión, la ayuda irá destinada a los campamentos vacacionales que organiza la asociación Per Ells en Chera. «Nuestros asociados requieren una gran dedicación durante todo el año. Este respiro vacacional supone para las familias un descanso y para ellos un espacio de inclusión social que repercute muy positivamente en su estado emocional», destacó Pilar Añón.

El director general de Caixaturís mostró su satisfacción por «entregar este donativo alineado con las acciones y programas que, al igual que toda la actividad de nuestra banca cooperativa, el Equipo Solidario de Grupo Cajamar promueve en favor de los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS). En este caso, esta ayuda sobre todo respalda el ODS 10, dirigido a la reducción de las desigualdades».

